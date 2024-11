Apareix un cadàver en un riu: Investigació complicada

per Antoni Mateu-Arrom

Barcelona torna a ser protagonista d'una mort en circumstàncies estranyes. Ahir, 26 de novembre, un home de 41 anys va morir en una finca privada a les Garrigues. Avui, ha aparegut un cadàver al nord-oest de la capital.

Troballa al riu Besòs

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cos a tocar del riu Besòs a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. La informació l'ha avançat el medi local Badalona Comunicació i s'ha confirmat per part d'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Els Mossos van ser alertats dimecres al matí de l'existència d'un cadàver en un pou d'aigües freàtiques, al terme municipal de Santa Coloma.

El cos està en avançat estat de descomposició i ara com ara es desconeixen les causes de la mort. Davant d'aquest escenari s'haurà de fer l'autòpsia per aclarir si la mort és natural, accidental o criminal.

| Wikipedia

Segona mort en dos dies

Ahir, 26 de novembre, un home de 41 anys va morir en una finca privada de les Garrigues. La causa va ser l'electrocució al tocar una màquina recol·lectora que va xocar contra un pal d'electricitat.

El conductor del vehicle va poder salvar la vida. Tot i això, l'accident va provocar que es desprengués un cable d'electricitat. La víctima es va acostar al lloc dels fets. Tot i això, en tocar la màquina, va rebre la descàrrega elèctrica que li va provocar la mort.

Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions de serveis d'emergències. per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), va intentar reanimar-lo, però no es va poder fer res per salvar la vida.

| ACN

Al riu i al mar

A més d'aquestes dues morts, cal sumar-hi un altre episodi que ha tingut lloc dins l'aigua. En aquest cas, és un decés que es va produir al municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Era un pescador que havia desaparegut. La víctima, de 78 anys, havia desaparegut dijous de la setmana passada. Tot i això, la periodista de successos Anna Punsí va confirmar en el seu perfil de X que el cos va aparèixer la nit del 25 de novembre, al voltant de les 21 hores.

Es va haver de fer l'autòpsia, ja que es desconeixien les causes de la mort. No se sabia si havia tingut un problema de salut, o bé havia patit algun tipus d'accident amb la seva embarcació.