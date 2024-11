Cop de Mossos i Policia a un camell detingut per setena vegada per tràfic de drogues

En els darrers mesos, la venda ambulant de drogues ha experimentat un preocupant creixement a diversos punts de Catalunya. Aquest tipus d'activitat il·lícita no només afecta la seguretat ciutadana, sinó que també genera un impacte negatiu a la convivència veïnal. Davant d'aquesta realitat, les forces de seguretat han intensificat els operatius conjunts per combatre el trànsit d'estupefaents als carrers. Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local, es troben a primera línia d'aquesta lluita.

El 22 de novembre passat, en un operatiu conjunt a Sant Sadurní d'Anoia, agents dels dos cossos policials van aconseguir detenir in fraganti un home de 46 anys mentre venia cocaïna en plena via pública. Durant la intervenció, el detingut portava set bosses de cocaïna preparades per a la seva distribució. L'arrest va tenir lloc després de diversos dies de vigilància en el marc d'una estratègia coordinada per frenar el tràfic de drogues al municipi.

El detingut, que compta amb sis antecedents policials previs per delictes relacionats amb el tràfic de drogues, va ser traslladat a dependències policials. Allí se'l va acusar formalment d'un delicte contra la salut pública, un delicte que a Espanya pot comportar penes de presó d'entre tres i sis anys, depenent de la quantitat de droga confiscada i de les circumstàncies agreujants, com la reincidència o el fet d'operar en espais públics.

Lluita contra el tràfic de drogues

La col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la policia local ha estat clau per a l'èxit d'aquesta operació. Fonts policials destaquen que aquest tipus de dispositius conjunts permet actuar amb més eficàcia i rapidesa davant del narcotràfic, un fenomen que cada vegada s'adapta amb més sofisticació per evitar la detecció policial.

El tràfic de drogues no només representa un problema de seguretat, sinó també de salut pública. La venda ambulant, com la que realitzava el detingut, fomenta el consum de substàncies nocives i alimenta xarxes de delinqüència que afecten tant consumidors com les comunitats on operen. Per això, les autoritats insisteixen en la importància de la col·laboració ciutadana. Denunciar activitats sospitoses pot ser clau per desmantellar aquestes xarxes i garantir la seguretat als barris.

Per part seva, el detingut roman a disposició judicial en espera que se celebri el judici. Les autoritats subratllen que aquest tipus d'actuacions formen part d'un pla integral per reduir l'impacte del narcotràfic als municipis catalans. Amb operatius com aquest, els cossos policials reforcen el compromís amb la ciutadania en la lluita contra el tràfic de drogues.