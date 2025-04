Ja ni sorprèn: Quatre línies de Rodalies amb greus afectacions a Barcelona

La paciència dels usuaris de Rodalies sembla estar acostumant-se a una situació que ja no sorprèn ningú. Novament, quatre línies del servei ferroviari català s'han vist afectades per incidències que estan provocant importants retards i alteracions en el servei habitual. Aquest tipus d'episodis, cada cop més freqüents, continuen generant frustració i molèsties a milers de passatgers que depenen diàriament d'aquest mitjà de transport.

Les incidències que compliquen el matí

Des de primeres hores del matí d'avui dijous, dues incidències tècniques han provocat interrupcions i retards en les línies R3, R4, R7 i R8 de Rodalies. La primera d'aquestes incidències ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal, provocant un caos considerable en el trànsit ferroviari. A causa d'una avaria en la maquinària de via, la circulació s'ha restringit a una sola via entre les estacions de Castellbisbal i Molins de Rei, limitant significativament el trànsit habitual.

Segons informació oficial facilitada per Rodalies Catalunya a través de xarxes socials, aquesta situació ha obligat a reduir dràsticament la freqüència habitual del servei. Actualment, només dos trens per hora circulen en cada sentit a la línia R4, concretament entre Sant Vicenç de Calders i L'Hospitalet de Llobregat.

Aquesta mateixa avaria també afecta la línia R8, que ha hagut de circular igualment per via única a la mateixa estació de Castellbisbal, i podria complicar la circulació habitual dels trens de la línia R7. Per cert, és exactament la mateixa incidència de la setmana passada.

Segona incidència afegeix més complicacions

Com si fos poc, una segona incidència a l'estació de Fabra i Puig ha complicat encara més el panorama del servei ferroviari, afectant novament les línies R3, R4 i R7. En aquest cas, Rodalies ha informat que els trens podrien romandre aturats en alguns trams, augmentant significativament el temps de recorregut habitual. Aquesta situació obliga milers d'usuaris a enfrontar retards en la seva jornada, generant molèsties addicionals i afectant la planificació diària de qui utilitza aquests serveis per desplaçar-se a la feina, centres educatius o altres activitats quotidianes.

Davant aquesta nova crisi a Rodalies, tècnics d'Adif treballen contrarellotge per solucionar ambdues incidències el més aviat possible. Encara que s'han posat en marxa protocols per gestionar aquesta emergència, encara no s'ha informat oficialment sobre el temps estimat per a la resolució definitiva de les avaries. Mentrestant, des de Rodalies recomanen als usuaris preveure temps addicionals per als seus desplaçaments i mantenir-se atents a les actualitzacions informatives que la companyia publica periòdicament a les seves plataformes digitals.

La normalització del servei continua sent incerta, cosa que torna a posar sobre la taula la urgent necessitat d'inversions i millores significatives en la infraestructura ferroviària catalana, un tema llargament debatut però encara pendent d'accions concretes que proporcionin solucions estables i efectives.