Tragèdia a la C-16: Mor una dona de 59 anys després d'un terrible accident

Una jornada que semblava transcórrer amb normalitat es va veure abruptament interrompuda per un greu accident de trànsit. Al voltant del migdia, les autoritats van rebre una alerta sobre una col·lisió frontal entre dos vehicles en una via concorreguda, sense que en aquell moment es coneguessin tots els detalls del succés.​

Col·lisió frontal a la C-16 a l'altura de Cercs

El sinistre va ocórrer aquest dissabte, 1 de març de 2025, al quilòmetre 101 de la carretera C-16, just després del túnel de Berga, al terme municipal de Cercs, comarca del Berguedà. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van xocar frontalment, resultant en la mort de la conductora d'un dels vehicles. La víctima és una dona de 59 anys, identificada com L. S. M., veïna de Barcelona.

Després de rebre l'avís a les 12:00 hores, es van activar immediatament els serveis d'emergència. Al lloc van acudir cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats, a més de l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços, no es va poder salvar la vida de la conductora. ​

| ACN

Afectacions en el trànsit i desviaments alternatius

Com a conseqüència de l'accident, la C-16 va quedar tallada en ambdós sentits, generant retencions d'aproximadament cinc quilòmetres a la zona. Per mitigar la congestió, es van habilitar desviaments per la C-26 en sentit nord. Les autoritats van treballar durant diverses hores per restablir la normalitat en la circulació i garantir la seguretat dels conductors. ​

Balanç preocupant a les carreteres catalanes

Amb aquest tràgic succés, ja són 23 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en els primers tres mesos de 2025. Aquest increment en la sinistralitat viària preocupa les autoritats, que insisteixen en la importància de respectar les normes de trànsit i extremar la precaució al volant. ​

Aquest accident posa de manifest la vulnerabilitat dels conductors i la necessitat de mantenir una actitud responsable a la carretera. Les autoritats recorden que la majoria dels accidents es poden evitar si es compleixen les normes de circulació, es respecten els límits de velocitat i s'eviten distraccions al volant.​