Accident brutal d'un camioner borratxo: Multiplica per 7 la taxa

Una tarda aparentment tranquil·la es va veure interrompuda per un incident que va posar en alerta les autoritats locals. Un vehicle de gran tonatge va patir un contratemps en una carretera secundària, generant preocupació entre els residents de la zona. Encara que inicialment es desconeixien les causes exactes de l'accident, les primeres investigacions apuntaven a una possible negligència per part del conductor.​

Accident a la carretera Gi-502

El succés va ocórrer el dimecres 26 de febrer - però ha transcendit ara - al voltant de les 15:15 hores a la carretera Gi-502, al seu pas per Darnius, una localitat de l'Alt Empordà. Un camió de gran tonatge va sortir de la via, impactant contra la tanca de seguretat i causant danys materials significatius. Afortunadament, no es van veure involucrats altres vehicles ni es van registrar ferits.​

En arribar al lloc, els Mossos d'Esquadra van trobar el conductor, un home de 63 anys i nacionalitat estrangera, il·lès però visiblement afectat. Les sospites sobre el seu estat van portar els agents a realitzar-li una prova d'alcoholèmia.​

| ACN

Resultat alarmant en la prova d'alcoholèmia

La primera prova va donar un resultat d'1,07 mg/l d'alcohol en aire expirat, i la segona, realitzada minuts després, va confirmar una taxa d'1,05 mg/l. Aquesta xifra és set vegades superior al límit legal permès per a conductors professionals, que és de 0,15 mg/l. Davant d'aquests resultats, els agents van procedir a la detenció immediata del camioner per un delicte contra la seguretat viària.​

El vehicle, que havia quedat parcialment a la calçada, va ser retirat a una zona segura per garantir la fluïdesa del trànsit i evitar possibles accidents addicionals. A més, es va procedir a la immobilització del camió com a part del protocol establert en aquests casos.​

Conseqüències legals

El conductor detingut va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres l'endemà de l'incident. Aquest cas posa de manifest la importància de respectar les normatives de trànsit i els límits d'alcoholèmia, especialment en el cas de conductors professionals que manegen vehicles de gran tonatge.​

Les autoritats recorden que el consum d'alcohol al volant és una de les principals causes d'accidents de trànsit i que, en el cas de conductors professionals, les conseqüències poden ser encara més devastadores a causa de la mida i pes dels vehicles que manegen.