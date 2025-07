L'alcalde d'ERC a Arbeca agredeix l'exparella i mossega un mosso: Detingut

per Mireia Puig

La política catalana torna a ser escenari d'un succés que ha sorprès l'opinió pública, en transcendir la detenció d'un conegut alcalde d'Esquerra Republicana (ERC) per greus acusacions relacionades amb violència domèstica i agressió a un agent policial.

La matinada del succés

Els fets van passar durant la matinada a Arbeca, a la comarca lleidatana de les Garrigues. Sergi Pelegrí, alcalde del municipi per ERC i conseller al Consell Comarcal de les Garrigues, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra després de protagonitzar un incident violent amb la seva exparella.

Segons les autoritats policials, l'enfrontament va derivar en una agressió física cap a la víctima i posteriorment contra un mosso d'Esquadra, a qui fins i tot va arribar a mossegar durant la intervenció policial.

| ACN

Pelegrí, en el seu segon mandat com a alcalde, afronta ara càrrecs judicials greus. La fiscalia l'acusa formalment d'un delicte relacionat amb violència en l'àmbit familiar i un altre delicte d'atemptat contra l'autoritat, cosa que li podria comportar greus conseqüències penals i polítiques.

ERC l'expulsa del partit però de moment segueix d'alcalde

Després de conèixer-se els fets, Esquerra Republicana va emetre ràpidament un comunicat oficial mostrant fermesa davant la gravetat de les acusacions. El partit va anunciar la suspensió cautelar immediata de militància per a Pelegrí, a més d'exigir-li públicament la seva renúncia immediata a tots els càrrecs polítics que ostenta actualment.

En el comunicat, ERC recalca que les conductes per les quals ha estat detingut Pelegrí són completament incompatibles amb els valors republicans que defensen i que desqualifiquen per complet qualsevol persona per exercir responsabilitats institucionals o polítiques.

| ACN

Un impacte profund a la comarca

La detenció ha causat commoció a la petita localitat d'Arbeca, on Sergi Pelegrí és una figura àmpliament coneguda. Els veïns expressen una barreja de sorpresa i indignació davant els fets, que posen en dubte la integritat d'un polític que fins ara havia gaudit de suport popular i polític.

El fet que Pelegrí també ocupés un lloc de responsabilitat al Consell Comarcal de les Garrigues amplia l'impacte del cas més enllà de la localitat, generant preocupació i dubtes sobre com afectarà això a la gestió política i administrativa local.

Mentrestant, les investigacions avancen, i la justícia determinarà finalment l'abast real de les acusacions contra Sergi Pelegrí. Independentment del resultat judicial, la carrera política de l'alcalde d'Arbeca fins ara sembla estar pràcticament acabada O no... s'han vist coses pitjors.