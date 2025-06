Tragèdia mortal a la C-243a en xocar una moto contra un microbús

Una tarda de dissabte, enmig d’un cap de setmana que prometia normalitat, el trànsit es veié alterat per un succés tràgic que deixaria empremta en la memòria de molts conductors i veïns de la zona. Les carreteres catalanes, que el 2025 ja sumen un nombre preocupant de víctimes, tornaren a ser escenari d’un accident amb conseqüències fatals.

Un xoc inesperat sacseja la C-243a

L’accident tingué lloc ahir dissabte, al voltant de les 14.15 hores, en un tram conegut de la C-243a, situat entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès, dins el terme municipal de Subirats (Alt Penedès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la col·lisió es produí de manera violenta quan una motocicleta i un microbús impactaren frontalment al quilòmetre 3,5 de la via, per causes que, a aquesta hora, encara romanen sota investigació per part dels Mossos d’Esquadra.

El motorista, un home de 43 anys identificat amb les inicials O. J. L. i veí de Piera (Anoia), fou el més perjudicat per la violència del xoc. En estat crític després de l’impacte, hagué de ser evacuat urgentment en helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fins a l’Hospital de Bellvitge, on, malgrat els esforços del personal sanitari, perdé la vida poques hores després.

S’afegeix així a la tràgica estadística de 69 morts a les carreteres catalanes en el que portem d’any, dels quals 23 eren motoristes.

Diversos ferits i una carretera bloquejada durant hores

El microbús implicat en l’accident transportava diversos passatgers. Com a resultat de la col·lisió, quatre dels ocupants resultaren ferits lleus. Dos d’ells foren traslladats a l’Hospital de Vilafranca del Penedès i els altres dos, a la localitat de Sant Pere de Ribes, on reberen atenció a l’Hospital Sant Camil.

La ràpida intervenció dels serveis d’emergència fou fonamental per evitar conseqüències més greus. Fins al lloc s’hi desplaçaren tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, quatre unitats terrestres del SEM i l’esmentat helicòpter medicalitzat.

La magnitud de l’accident obligà a tallar la circulació a la C-243a durant gairebé tres hores, cosa que generà retencions i complicacions per als conductors que circulaven entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès. No fou fins a les 17 hores que la via pogué reobrir-se amb normalitat, un cop finalitzades les tasques d’atenció a les víctimes i de neteja de la carretera.

El drama dels motoristes a les carreteres catalanes

El succés reobre el debat sobre la seguretat viària a les carreteres secundàries de Catalunya, especialment per als motoristes, que representen un percentatge significatiu de les víctimes mortals. En el que portem de 2025, la xifra de morts continua sent motiu d’alarma entre les autoritats. El cas d’O. J. L. no és un fet aïllat, sinó el reflex d’una tendència preocupant que exigeix noves mesures i una major conscienciació tant entre els conductors de vehicles de dues rodes com en la resta d’usuaris de la via.