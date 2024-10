Tragèdia mortal en un accident entre un cotxe i un camió a la C-25

per Iker Silvosa

El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous en un sinistre amb un camió a la C-25. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 132 de la C-25 a Manresa (Bages), en sentit Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 07.52 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un turisme i un camió.

El turisme s'ha incendiat completament i també parteix del remolc del camió. A conseqüència de l'accident, la persona que conduïa el turisme ha perdut la vida. El camioner ha resultat il·lès. Arran del sinistre, la via ha quedat tallada en tots dos sentits.

Per aquest accident s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d'extinció, i tres ambulàncies del SEM. Amb aquesta víctima mortal, són 114 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de l'SCT.

Possibles motius de l'incendi

Un camió frigorífic, així era el que ha protagonitzat el sinistre mortal d'aquest matí, es pot incendiar després d'un xoc amb un turisme per diverses raons relacionades amb l'impacte i l'estructura del vehicle. Aquests camions compten amb sistemes elèctrics i de refrigeració que, en malmetre's en una col·lisió, poden generar curtcircuits i espurnes. Aquests elements elèctrics i els gasos refrigerants poden reaccionar davant la calor generada pel xoc, desencadenant un incendi.

A més, els camions frigorífics solen transportar materials inflamables com el combustible i certs tipus de càrrega, com a productes orgànics o aliments, que poden accelerar la propagació del foc. L'impacte pot perforar el tanc de combustible, provocant un vessament que, en entrar en contacte amb superfícies calentes o espurnes, genera combustió.

En accidents d'alta velocitat, l'energia de l'impacte incrementa el risc d'incendi, especialment si el turisme colpeja directament la zona del motor o el sistema de refrigeració del camió. Per altra banda, els materials aïllants del sistema de refrigeració també poden ser inflamables, agreujant la situació. Els serveis d'emergència adverteixen que davant aquest tipus d'accidents és crucial mantenir la distància fins que l'incendi estigui controlat. La ràpida intervenció per sufocar el foc és essencial per evitar que s'estengui a altres àrees i protegir els que es trobin a la carretera.