Brutal incendi en una masia: Intervenen 5 dotacions de bombers

Un espectacular incendi en una masia aïllada ha mobilitzat aquest matí diverses dotacions de bombers a causa de la virulència del foc, que ha generat alarma i preocupació entre els veïns de la zona. Afortunadament, i malgrat la magnitud aparent de les flames, no s'han lamentat ferits.

Actuació immediata dels bombers

L'incendi s'ha declarat durant les primeres hores d'aquest diumenge 30 de març en una masia situada als afores del municipi d'Aguilar de Segarra, a la comarca catalana del Bages.

Segons la informació facilitada pels mateixos bombers a través del seu compte oficial de Twitter, la trucada d'emergència alertava sobre la presència de foc a l'interior d'aquesta casa rural aïllada, cosa que requeria una ràpida resposta per evitar una major propagació a les edificacions properes o al bosc que envolta la propietat.

| Govern

En rebre l'avís, els bombers han desplaçat fins al lloc cinc dotacions d'emergència que han treballat intensament durant diverses hores. El foc, que inicialment semblava incontrolable, ha estat finalment extingit cap a mig matí gràcies al desplegament eficaç i l'experiència dels equips d'intervenció, que han utilitzat vehicles especials i una autoescala per sufocar completament les flames i evitar així danys majors.

Sense danys personals, però importants destrosses materials

Encara que no s'han registrat danys personals i els residents es trobaven fora de l'immoble en el moment en què van arribar els bombers, les destrosses materials han estat significatives. Segons les primeres estimacions facilitades per fonts de l'operatiu d'emergències, l'incendi hauria afectat considerablement l'interior de la casa, destruint gran part del mobiliari i afectant severament l'estructura interna.

Encara és aviat per determinar amb exactitud l'abast econòmic dels danys provocats per l'incendi, però els propietaris de la masia, visiblement afectats, ja han començat a avaluar la situació amb el suport dels serveis tècnics municipals i de les companyies asseguradores.

Investigació oberta sobre les causes de l'incendi

En aquests moments, els Mossos d'Esquadra i els bombers treballen conjuntament per determinar les causes exactes que han provocat el foc a l'interior de la masia. Fonts de l'operatiu confirmen que, encara que no es descarta cap hipòtesi, les investigacions preliminars semblen apuntar a un possible fallada elèctrica o un accident domèstic.

| @bomberscat

Els equips especialitzats en investigació d'incendis han començat a analitzar l'habitatge afectat minuciosament a la recerca d'indicis que permetin aclarir definitivament el que ha passat. A més, en les pròximes hores es realitzaran entrevistes amb els propietaris i veïns propers per recollir testimonis que puguin aportar llum sobre els detalls que van envoltar l'inici del foc.