Ensurt per un incendi en una zona amb vegetació

per Mireia Puig

El cap de setmana semblava tranquil fins que una inesperada columna de fum va alertar els veïns d'una localitat situada en plena natura. La ràpida intervenció dels cossos d'emergència va evitar que l'incident es convertís en quelcom molt més greu, en un moment de l'any especialment sensible a causa de l'augment de temperatures i la sequedat de la vegetació després d'un hivern atípicament sec.

Ràpida intervenció dels Bombers

Els fets van ocórrer aquest dissabte a Bellver de Cerdanya, concretament a prop de la pista del Torrent del Pi, on, segons han informat els propis Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials oficials, es va iniciar un incendi que va afectar principalment la vegetació baixa dels marges de la pista forestal.

Les flames van arribar a assolir una bala de palla propera, cosa que va generar preocupació entre els veïns que observaven des de lluny com els equips d'emergència treballaven per extingir-lo com més aviat millor.

| @bomberscat

La dotació de bombers desplaçada al lloc de l'incident procedia del parc local de Bellver de Cerdanya. Aquests efectius van actuar de seguida, utilitzant una línia d'aigua per evitar que les flames es propaguessin amb rapidesa cap a zones més frondoses o properes a nuclis habitats. Gràcies a la seva ràpida i efectiva actuació, l'incendi va ser controlat en poc temps, quedant completament extingit abans que pogués provocar danys majors.

Condicions climàtiques complicades

Aquest tipus de successos són relativament freqüents a la zona durant les èpoques més seques de l'any, quan la vegetació presenta un estat més vulnerable.

A més, encara que la comarca de la Cerdanya és coneguda per les seves baixes temperatures i els seus hiverns nevats, la manca de precipitacions en els últims mesos ha incrementat notablement el risc d'incendis, fins i tot abans de l'arribada oficial de l'estiu.

La prevenció i vigilància es converteixen en elements fonamentals per evitar la proliferació d'incendis forestals en una regió especialment sensible pel seu alt valor ecològic i paisatgístic. Per aquest motiu, des de les autoritats locals i els cossos d'emergència s'insisteix en la importància d'extremar les precaucions en activitats a l'aire lliure i evitar accions que puguin originar incendis involuntàriament.

Risc futur

Encara que en aquesta ocasió el foc no va arribar a afectar grans àrees ni a posar en risc infraestructures rellevants, l'incident ha servit com una clara advertència sobre el potencial perill al qual s'enfronta aquesta regió si no s'extremen les precaucions.

| @bomberscat

En aquest sentit, els cossos d'emergència fan una crida a la població perquè informi de seguida sobre qualsevol indici de foc o comportament sospitós que pugui derivar en incendis forestals.

A més, les administracions locals podrien intensificar les campanyes informatives i els controls preventius de cara als pròxims mesos, especialment si es mantenen les condicions actuals de poca pluja i altes temperatures. De la conscienciació ciutadana i la ràpida resposta dels serveis d'emergència dependrà que successos com el d'aquest cap de setmana no vagin a més i es puguin seguir resolent sense majors conseqüències.