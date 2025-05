Coneix Xai, el gos de rescat que ha salvat una vida

Un gos entrenat especialment per a cerques i rescats ha protagonitzat un fet heroic i entranyable que està generant admiració a les xarxes socials. La història que avui ens ocupa posa de relleu la importància dels gossos de rescat. I com aquests animals poden marcar la diferència entre la vida i la mort en situacions extremes.

Xai, un gos d'aigües de tan sols quatre anys, es va convertir en protagonista en localitzar una persona desapareguda. La cerca de la qual estava sent infructuosa malgrat l'ampli dispositiu desplegat pels serveis d'emergència.

Un ampli desplegament que semblava insuficient

L'operació va començar quan es va rebre una alerta sobre la desaparició d'un home a l'àrea de Cubelles, municipi situat a la província de Barcelona. La trucada d'emergència va arribar sobre les 11:36 hores, activant immediatament un gran dispositiu de cerca. Compost per 19 dotacions terrestres, així com drons i un helicòpter per facilitar les tasques des de l'aire.

| @bomberscat

Durant hores, els esforços conjunts no aconseguien trobar el parador de l'home desaparegut. Malgrat el desplegament tecnològic i humà, l'home continuava perdut, generant cada vegada més preocupació entre els equips implicats.

L'actuació decisiva de Xai

Va ser llavors quan va entrar en acció Xai, membre destacat del Grup Caní de Cerca i Rescat (GRCR). Aquest gos d'aigües de quatre anys va ser conduït fins a l'últim punt on s'havia vist l'home per última vegada. Allí, Xai va rebre mostres olfactives de la persona desapareguda.

Segons la descripció proporcionada pels equips de rescat, l'animal no va dubtar ni un instant. Tan aviat com va captar l'olor va començar a rastrejar, mostrant immediatament un clar canvi d'actitud que indicava haver detectat el rastre. Després de recórrer alguns metres, Xai es va dirigir cap a una zona coberta per arbustos i va assenyalar fermament un arbre, indicant clarament el lloc exacte on es trobava l'home.

Aquest succés va tenir lloc al voltant de les 18:34 hores, després que totes les eines tecnològiques haguessin passat prèviament sense èxit per aquest mateix punt. Xai va demostrar que la capacitat d'un gos entrenat en cerques i rescats pot superar fins i tot la tecnologia més avançada quan es tracta de localitzar persones desaparegudes.

Un heroi caní que marca la diferència

La primera localització positiva de Xai no només significa un èxit personal per a aquest jove gos rescatista, sinó que subratlla la transcendència de l'entrenament especialitzat i constant que reben aquests animals. Els gossos com Xai són entrenats des de cadells per poder dur a terme tasques de cerca en diferents tipus de terrenys i condicions adverses, des d'entorns urbans fins a àrees rurals i boscoses.

Aquest cas, que ha estat àmpliament difós i celebrat a les xarxes socials, posa en valor no només la capacitat tècnica dels equips de rescat, sinó també la connexió única que existeix entre humans i gossos. Aquesta aliança, enfortida per anys de treball conjunt i entrenament, continua salvant vides i demostrant la seva importància dia rere dia.

L'èxit de Xai és un recordatori valuós del paper vital que exerceixen aquests animals en situacions d'emergència i posa en evidència la necessitat de continuar donant suport i valorant la feina dels equips canins a tot el món.