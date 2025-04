Caos a la Ronda Litoral per un accident de trànsit

Circular per una de les vies principals de Barcelona es va convertir en una autèntica odissea per als conductors que transitaven aquest matí per la ciutat. El que semblava ser una jornada rutinària va acabar marcada per llargues cues de vehicles aturats i una notable sensació de desesperació entre els afectats.

Un xoc que va paralitzar la circulació

Els fets van tenir lloc durant el matí d'avui, 25 d'abril, a la sempre congestionada Ronda Litoral, en sentit Llobregat.

Segons informació oficial facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), un accident va obligar a tallar un dels carrils d'aquesta concorreguda via, generant retencions que van arribar a estendre's durant més de dos quilòmetres.

| Canva

Testimonis presents al lloc assenyalen que l'escena va ser especialment complicada a causa del moment de l'incident, en plena hora punta, cosa que va complicar encara més la situació. L'acumulació de vehicles, especialment camions i furgonetes de repartiment, va empitjorar considerablement el panorama. Les imatges compartides a través de les xarxes socials mostraven clarament llargues cues d'automòbils completament aturats.

Gestió del trànsit i resposta immediata

Les autoritats van respondre ràpidament per intentar mitigar les conseqüències de l'accident, desplegant patrulles de la Guàrdia Urbana i agents del SCT, que van regular el trànsit i van dirigir els conductors cap a rutes alternatives. Tanmateix, malgrat la ràpida intervenció, els conductors afectats pel tancament del carril van haver d'armar-se de paciència, ja que la situació va trigar a normalitzar-se.

Segons fonts oficials, l'incident no va deixar ferits de gravetat, encara que sí que va causar danys materials importants als vehicles implicats. Els treballs per desallotjar la via es van prolongar durant bona part del matí, cosa que va contribuir significativament al retard en la circulació habitual.

La Ronda Litoral, un punt crític habitual

No és la primera vegada que la Ronda Litoral protagonitza episodis d'aquest tipus. Aquesta artèria viària, fonamental per al trànsit diari de la capital catalana, sol registrar una elevada afluència de vehicles, especialment durant les primeres hores del dia i les tardes laborals. Accidents menors o simples avaries solen causar grans inconvenients a causa de l'escassa maniobrabilitat de la via.

Experts en mobilitat urbana han assenyalat en diverses ocasions la necessitat de millores estructurals en aquesta ronda per reduir la freqüència i l'impacte dels embussos. Entre les propostes més destacades hi ha l'increment de senyalització digital que permeti anticipar incidents, així com la creació de carrils específics per a vehicles lents o pesants que alleugereixin les congestions puntuals.

| ACN

Reflexió sobre la mobilitat urbana

Aquest nou incident convida a reflexionar sobre l'actual model de mobilitat a Barcelona i la importància d'avançar cap a solucions que permetin reduir la dependència del transport privat a les vies urbanes principals. Encara que els accidents són difícils d'evitar completament, mesures preventives més eficients podrien reduir significativament el seu impacte sobre la circulació diària i l'estrès generat als conductors.

Mentrestant, es recomana als conductors estar pendents de les actualitzacions del SCT i buscar alternatives davant possibles complicacions futures, per minimitzar al màxim les conseqüències derivades de successos imprevistos com el que ha ocorregut aquest matí.