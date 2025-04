Fort ensurt a Lloret de Mar, a punt de produir-se una desgràcia

per Mireia Puig

El matí d'aquest dijous ha deixat escenes de gran tensió en un conegut passeig marítim de la Costa Brava, quan un incident aparentment menor ha activat totes les alarmes. El que inicialment semblava un fet anecdòtic va acabar generant una mobilització considerable d'efectius d'emergències, davant l'evident risc per als nombrosos vianants que gaudien d'una assolellada jornada de primavera.

Un arbre al límit del col·lapse

El succés s'ha produït aquest dijous al matí, exactament a les 11:42 hores, segons han confirmat fonts oficials del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Tot va començar quan un gran pi, situat just al límit d'una barana amb vistes al mar a la popular localitat de Lloret de Mar, va patir un despreniment parcial de les seves arrels, quedant perillosament inclinat sobre una zona freqüentada per turistes i residents que passejaven tranquil·lament.

L'alarma va saltar de seguida, a causa que l'arbre presentava evidents signes d'inestabilitat, amb risc imminent de desplomar-se sobre la via pública i la concorreguda platja que es trobava just a sota.

| @bomberscat

Aquest tipus d'incidents, encara que poc freqüents, solen ocórrer després de forts vents o episodis meteorològics adversos, una cosa que en aquesta ocasió no sembla haver succeït, cosa que eleva les sospites sobre l'estat previ de l'arbre o possibles causes naturals com l'erosió.

Ràpida actuació d'emergències

La intervenció dels equips d'emergència va ser immediata i coordinada. Dues dotacions de bombers van acudir ràpidament al lloc, assegurant el pi mitjançant una complexa maniobra que va combinar tècniques de tracció i l'ús de motoserres especialitzades per rebaixar la tensió estructural de l'arbre.

Al mateix temps, es va procedir a la delimitació urgent de la zona afectada, evacuant per precaució totes les persones que es trobaven a prop, especialment aquells que estaven a la platja i a les àrees del passeig marítim més properes a l'arbre en qüestió.

Els bombers van treballar intensament durant diverses hores fins a assegurar l'estabilitat suficient de l'exemplar, evitant així qualsevol possible accident o lesió personal. Les imatges compartides pel mateix cos d'emergències a les xarxes socials van mostrar clarament el nivell de perillositat de l'incident, ja que l'arbre penjava pràcticament sobre el cap de desenes de persones que gaudien tranquil·lament d'un dia a la platja.

Antecedents preocupants

Aquest succés, encara que ha finalitzat sense conseqüències personals gràcies a la ràpida intervenció dels bombers, posa sobre la taula una problemàtica recurrent en moltes localitats costaneres catalanes: l'estabilitat i manteniment de l'arbrat urbà, especialment en zones altament turístiques com Lloret de Mar, on el trànsit constant de persones requereix una atenció especial a les infraestructures públiques.

| ACN

Veïns i turistes van expressar a les xarxes socials la seva preocupació i van destacar la necessitat de majors controls preventius. Aquest tipus d'incidents, recorden, pot tenir desenllaços molt més tràgics si la prevenció i manteniment d'aquestes zones no són adequadament gestionats per part de les autoritats locals.