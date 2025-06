Tragèdia en un accident a la C-58: Mor el conductor d’un totterreny

La seguretat a les carreteres catalanes torna a ser motiu de preocupació després d'un nou sinistre que eixampla la llista de víctimes mortals en el que portem d'any. El matí d'aquest dimecres, el que havia de ser un trajecte rutinari s'ha vist interromput de manera tràgica per un accident que ha generat un important dispositiu d'emergència i un fort impacte emocional entre els habitants de la zona.

Sortida de via amb conseqüències fatals

Els fets s'han produït poc abans del migdia, concretament a les 11:43 hores, en un tram de la C-58 a l'altura de Vacarisses, al Vallès Occidental. Un totterreny que circulava pel punt quilomètric 33,9 ha patit una sortida de via per causes que encara estan sent investigades per les autoritats. El conductor, un home de 72 anys i veí de Vacarisses, ha mort com a conseqüència de l'impacte. La seva identitat correspon a les inicials M.A.M., segons han confirmat al Diari de Terrassa.

L'accident, que ha tingut lloc en una de les artèries principals de comunicació de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha obligat a desplegar un ampli operatiu d'emergència. Fins a cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat ràpidament al lloc del sinistre. Tot i la ràpida intervenció i els esforços dels equips sanitaris, no s'ha pogut fer res per salvar la vida del conductor.

| ACN

Afectacions en la circulació i reacció institucional

Com a conseqüència directa de l'accident, la C-58 ha patit talls en tots dos sentits, especialment en direcció nord a l'altura de Vacarisses, cosa que ha provocat llargues retencions i complicacions en la mobilitat durant bona part del matí i el migdia. A més, s'han registrat importants embussos en sentit Barcelona, des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, tal com han informat fonts del Servei Català de Trànsit a través de les xarxes socials.

El Servei Català de Trànsit ha fet pública la xifra provisional de morts a les carreteres catalanes en el que portem d'any: amb aquesta víctima, ja són 67 les persones que han perdut la vida per accident de trànsit el 2025. La institució ha volgut traslladar el seu condol als familiars i amics de la víctima, recordant la importància d'extremar les precaucions al volant.

Investigació en curs

Les causes exactes que han provocat la sortida de via del totterreny encara es desconeixen i estan sent objecte d'investigació per part dels Mossos d'Esquadra. El punt on ha tingut lloc l'accident no es considera especialment perillós, tot i que la C-58 és coneguda per la seva alta densitat de trànsit i per ser escenari recurrent d'incidències greus, especialment als trams d'accés i sortida de grans nuclis urbans.