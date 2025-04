Traficant ferit després de rebre un tret al cap: Els Mossos busquen l'autor

per Iker Silvosa

Un nou incident violent sacseja novament la tranquil·litat a Catalunya. En aquesta ocasió, un home ha resultat ferit després de rebre un impacte de bala al cap durant una discussió que, segons fonts policials, podria estar relacionada amb activitats il·lícites. Aquest tipus de successos s'està convertint en quelcom alarmantment habitual a la regió, especialment vinculat a disputes per narcotràfic.

Un tiroteig de matinada a Figueres

L'incident va tenir lloc al voltant de la una de la matinada del passat Divendres Sant en un habitatge situat a Figueres, a prop del conegut barri de Sant Joan. Veïns de la zona van alertar immediatament els Mossos d'Esquadra després d'escoltar fortes discussions seguides de trets. En arribar al lloc, els agents van trobar un home ferit per arma de foc a l'altura de l'orella.

| Gencat

La víctima, d'origen marroquí segons fonts policials, va ser ràpidament traslladada a l'hospital més proper, on va rebre atenció mèdica especialitzada. Afortunadament, l'impacte no va assolir zones vitals i, després d'unes hores d'observació, l'home va rebre l'alta mèdica amb pronòstic lleu, confirmant que la lesió no posa en risc la seva vida.

Investigació oberta i cerca activa

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de Girona va assumir ràpidament la investigació del cas, confirmant que, encara que no s'han produït detencions directament relacionades amb l'autor material del tret, sí que es va arrestar una persona present al domicili per un presumpte delicte contra la salut pública. Durant la intervenció policial, es va trobar droga a l'habitatge, enfortint la hipòtesi inicial que vincula l'incident amb una disputa per tràfic d'estupefaents.

Actualment, la investigació segueix en marxa per esclarir les circumstàncies exactes del tiroteig i localitzar l'autor del tret. Fonts properes al cas assenyalen que encara no s'ha pogut recuperar l'arma utilitzada en l'incident, ni s'han revelat detalls sobre el tipus específic de substàncies implicades en la disputa.

Creixen els incidents armats lligats al narcotràfic

Aquest episodi a Figueres no és un fet aïllat. En els últims mesos, els Mossos d'Esquadra han advertit reiteradament sobre un notable increment de successos violents relacionats amb armes de foc, principalment derivats d'enfrontaments per narcotràfic. Aquests conflictes, coneguts popularment com "narcoassalts", involucren ajustos de comptes i robatoris entre traficants de droga, especialment marihuana, el cultiu i distribució de la qual estan creixent exponencialment a Catalunya.

Figueres, precisament, ha estat escenari recent d'altres incidents violents, incloent-hi un cas que va involucrar un grup de menors manipulant un revòlver en plena via pública, resultant un d'ells ferit accidentalment.

Aquests episodis subratllen la necessitat urgent de reforçar la lluita contra el tràfic de drogues i millorar la seguretat ciutadana. La creixent freqüència d'incidents violents relacionats amb el narcotràfic no només compromet la seguretat pública, sinó que també alerta sobre la possible extensió de xarxes criminals cada cop més organitzades i violentes a Catalunya.