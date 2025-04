Problemes en diverses vies de Barcelona a primera hora de la tarda: Llargs embussos

per Iker Silvosa

La mobilitat a les principals carreteres properes a Barcelona s'ha vist afectada greument durant les primeres hores d'aquesta tarda, a causa de diversos incidents que han provocat retencions quilomètriques. A aquestes hores, centenars de conductors s'enfronten a importants demores en els seus desplaçaments diaris, especialment en algunes de les vies més transitades en direcció a la capital catalana.

Accidents que compliquen el trànsit a la C-58

Al voltant de les 12:57 hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha registrat un incident important a la carretera C-58, una de les artèries principals que connecten amb Barcelona. L'incident ha tingut lloc concretament en el tram inicial d'aquesta carretera en sentit cap a Trinitat, causant llargues cues. Han estat dos vehicles aturats al voral els que estan provocant el caos.

Les autoritats han recomanat precaució i paciència als conductors que es troben a la zona, mentre que diversos serveis d'emergència treballen activament per desallotjar la via el més aviat possible. La situació, però, continua complicada i s'esperen encara més retards durant les pròximes hores.

Avaries a l'AP-7 augmenten el caos

El panorama de trànsit s'ha complicat encara més per dues incidències paral·leles a l'AP-7, una de les autopistes de més importància a Catalunya i de vital connexió amb Barcelona i altres punts estratègics. Segons Trànsit, a Subirats s'ha produït una avaria que ha causat fins a cinc quilòmetres de retenció en sentit nord, afectant considerablement la mobilitat cap a Barcelona.

A més, pràcticament al mateix temps s'ha notificat una altra retenció de cinc quilòmetres a prop de L'Ametlla de Mar en sentit sud, a causa de treballs de reparació de l'asfalt. Aquesta circumstància ha complicat addicionalment la situació dels conductors que pretenien circular amb normalitat, creant un escenari de caos i molèstia entre els usuaris afectats.

Recomanacions per als conductors afectats

Des del Servei Català de Trànsit s'ha recordat la importància de seguir en tot moment les indicacions dels agents desplegats a les carreteres afectades. Així mateix, han recomanat optar per rutes alternatives sempre que sigui possible, evitar desplaçaments no essencials i mantenir-se informats constantment sobre l'evolució de la situació viària mitjançant canals oficials i xarxes socials.

Les retencions viscudes avui en vies estratègiques d'entrada a Barcelona posen novament sobre la taula la fragilitat de la xarxa viària catalana davant incidents com accidents o avaries. Experts en mobilitat assenyalen la necessitat urgent d'implementar mesures preventives i alternatives més eficaces, com el reforç del transport públic o millores en la gestió del trànsit, per evitar situacions similars en el futur.