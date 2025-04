Caos a l'AP-7 després d'un accident múltiple: Dos carrils tallats i 4 km de cues

per Iker Silvosa

La circulació en una de les principals vies catalanes s'ha vist greument afectada aquesta tarda a causa d'un accident múltiple que implica diversos vehicles. La situació a la carretera ha derivat ràpidament en importants retencions, complicant el trànsit en un dia especialment sensible per a la mobilitat.

Col·lisió entre un camió i tres turismes

L'incident s'ha produït sobre les 13:35 hores d'aquest dimarts a l'autopista AP-7, concretament a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció nord cap a Granollers. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), en l'accident es troben implicats un camió i tres turismes, tot i que encara s'investiguen les causes exactes del sinistre.

| ACN

A causa de l'impacte, dos dels carrils de l'autopista romanen tancats al trànsit, cosa que ha provocat ja una llarga cua de vehicles que arriba aproximadament als quatre quilòmetres de longitud en aquests moments. Aquesta situació està generant importants retards en els desplaçaments, especialment en un tram tan concorregut com el de l'AP-7, principal artèria de connexió per a molts conductors que es desplacen cap a la zona nord de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Mobilització immediata dels serveis d'emergència

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat ràpidament efectius d'emergències, incloent-hi diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra, que en aquests moments atenen els ferits i gestionen la complexa situació derivada de l'impacte.

Els equips desplegats al terreny estan treballant intensament per agilitzar les tasques d'atenció sanitària, retirada de vehicles implicats i restabliment del trànsit. En les imatges compartides pels usuaris a les xarxes socials, es pot observar clarament la magnitud de l'incident i la important congestió de vehicles acumulats.

Altres incidències compliquen encara més la circulació

A més de l'accident múltiple a Barberà del Vallès, altres dues incidències separades estan afectant la circulació en diferents punts de l'autopista AP-7. A Subirats, en direcció nord cap a Barcelona, una avaria mecànica en un vehicle està provocant retencions de fins a cinc quilòmetres. Així mateix, en el tram situat a l'altura de L'Ametlla de Mar en direcció sud cap a Ulldecona, s'estan realitzant treballs de reparació de l'asfalt, cosa que també genera importants retencions de cinc quilòmetres més.

Aquestes incidències addicionals incrementen encara més la complexitat de circulació per l'AP-7, per la qual cosa es recomana màxima precaució als conductors i considerar vies alternatives quan sigui possible.