Terribles imatges de la DANA a Catalunya: 'Així és com...'

La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) segueix assotant diverses regions de la península ibèrica amb intenses precipitacions i fortes tempestes. València ha estat la comunitat més afectada fins ara, registrant importants inundacions i causant nombrosos problemes en infraestructures i vivendes. Les imatges provinents d'aquesta zona mostren carrers negats i vehicles atrapats per l'aigua i deixen clar l'impacte devastador del temporal en aquesta comunitat.

Tot i que la DANA està avançant cap a Catalunya, les afectacions, de moment, no han aconseguit la mateixa gravetat que al País Valencià. Tot i això, els serveis meteorològics i les autoritats han advertit que la situació podria empitjorar en les pròximes hores.

S'han emès avisos de nivell groc a diverses comarques catalanes, on les pluges intenses ja estan deixant la seva empremta a diferents punts del territori. Entre els llocs més afectats, destaca la coneguda zona del Parc Natural dels Ports, on el barranc de la Vall ha mostrat la força del gran cabal.

Les impactants imatges a Mas de Barberans

Al Parc Natural dels Ports, prop del municipi de Mas de Barberans, el riu ha incrementat considerablement el seu cabal, a causa de les intenses pluges que ha portat la DANA. Les impactants imatges compartides per l'usuari de X (Twitter), Francesc Blanquet, capturen el moment en què el barranc de la Vall baixa amb una força impressionant. L'enregistrament, que en poques hores ha acumulat milers de reproduccions, mostra com l'aigua arrossega de tot al seu pas i genera un gran cabal turbulent i perillós.

Al vídeo, es pot observar com el corrent xoca contra les roques, creant escuma i un potent corrent. Mentre la vegetació circumdant amb prou feines es veu per la intensa boirina causada per la humitat i les pluges.

Aquest tipus d'imatges són un recordatori del poder destructiu de la natura, especialment a zones d'alta muntanya. On els barrancs i rierols es poden convertir ràpidament en rius cabalosos que suposen un perill per als qui es trobin a prop.

Precaucions davant l'avenç de la DANA a Catalunya

Les autoritats meteorològiques han emès diversos avisos a Catalunya. I han recomanat als ciutadans mantenir-se allunyats de barrancs, rius i altres punts on es pugui produir una sobtada crescuda d'aigua. L'AEMET i Meteocat han advertit sobre la possibilitat que es produeixin pluges intenses al llarg de les properes hores.

| ACN

Especialment a l'àrea de Tarragona i al sud de la província de Barcelona. També han demanat als conductors que extremin la precaució a les carreteres i evitin circular per zones inundables.

El Parc Natural dels Ports, on hi ha el barranc de la Vall, és una de les zones on l'impacte de les pluges ha estat més evident. Els veïns de Mas de Barberans i els voltants han expressat la seva preocupació davant l'augment del cabal, encara que, fins ara, no s'han reportat danys significatius a les infraestructures. Tot i això, es manté l'alerta per si les condicions empitjoren i augmenten les probabilitats d'inundacions.