Terrible xoc frontal a la TP-2125: Diversos ferits

per Joan Grimal

Una tarda que semblava tranquil·la a la comarca del Baix Penedès es va convertir en una escena d'emergència absoluta. A les 18:33 h d'aquest dimecres, dos vehicles van col·lidir frontalment al quilòmetre 2,8 de la carretera TP-2125, a l'altura del municipi de Santa Oliva.

Les causes del sinistre encara s'investiguen, però les conseqüències ja són clares: quatre persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat. L'impacte, segons els primers testimonis, va ser “sec, violent i sobtat”. Veïns de la zona van acudir ràpidament al lloc de l'accident alertats pel so del xoc.

La resposta dels equips d'emergència, immediata

Tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir ràpidament al lloc del succés, juntament amb efectius dels Mossos d'Esquadra i equips de Bombers de la Generalitat. La prioritat era estabilitzar els ferits, tallar el trànsit i garantir que no hi hagués risc d'incendi, ja que un dels vehicles presentava una petita fuita de combustible.

| @transit

Un dels ferits presentava politraumatismes severs, per la qual cosa es va activar de seguida un helicòpter medicalitzat que va aterrar en un camp proper a la via. Mentre els sanitaris treballaven sense descans, la carretera va quedar totalment tallada al trànsit, cosa que va obligar a desviar vehicles per rutes secundàries durant diverses hores.

Moments d'angoixa entre els conductors i veïns

Desenes de vehicles van quedar atrapats a banda i banda del tall, generant cues i nerviosisme. Alguns dels conductors van baixar dels seus cotxes per intentar entendre què havia passat, mentre altres gravaven imatges que ben aviat van començar a circular per xarxes socials.

| @bomberscat

Al nucli urbà de Santa Oliva, molts veïns se'n van assabentar per les sirenes, i alguns es van apropar fins al punt de la col·lisió. “Mai havíem vist tants vehicles d'emergència en aquesta carretera”, comentava un resident visiblement afectat.

El tram, conegut per la seva perillositat

La carretera TP-2125 és una via secundària que connecta diversos municipis del Baix Penedès. Malgrat la seva estretesa, suporta un trànsit constant de vehicles particulars i comercials. No és la primera vegada que es registra un accident greu en aquest tram, tot i que feia mesos que no es reportaven sinistres d'aquesta magnitud.

Els experts en seguretat viària ja han advertit en anteriors ocasions sobre la manca de visibilitat en alguns revolts de la via, així com sobre la velocitat excessiva d'alguns conductors. De fet, alguns veïns han reclamat en més d'una ocasió més mesures de control i senyalització, però fins ara no s'han pres decisions significatives.

Els ferits, traslladats a diferents centres mèdics

Segons ha informat el SEM, tres dels ferits han estat evacuats en ambulància a hospitals de la zona amb pronòstic lleu a moderat. En canvi, la persona més greu va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on roman ingressada en estat crític.

Es tracta d'un home de mitjana edat que viatjava sol en un dels vehicles implicats. La seva identitat no ha estat revelada per motius de privacitat, però fonts mèdiques indiquen que la seva situació és delicada i que les pròximes hores seran decisives per a la seva evolució.