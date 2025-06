Perillós accident d’un camió que transportava gasoil a l’AP-7

El trànsit a l'AP-7 va viure moments de gran preocupació aquest dimecres a la tarda a l'altura de Riudellots de la Selva (Girona). Un camió cisterna que transportava gasoil va patir un incident que va obligar a activar els protocols d'emergència amb rapidesa. Tot va passar al voltant de les 17.44 h, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada que alertava de fum a la cabina d'un vehicle de gran tonatge.

Els primers a arribar van ser els Bombers de la Generalitat, que es van trobar amb una escena que, per uns instants, va fer témer el pitjor. El camió havia quedat aturat a un extrem de l'autopista, i des de la cabina començaven a sortir flames visibles. A pocs metres d'allà, una cisterna carregada amb gasoil encenia totes les alarmes.

La por al desastre era real: combustible, foc i autopista

La combinació no podia ser més perillosa. Una fuita al motor i un incendi actiu: l'escenari era extremadament delicat. La possibilitat d'una explosió era present, per això les autoritats van optar de seguida per desviar el trànsit i acordonar la zona per evitar danys majors.

| @bomberscat, XCatalunya

Els bombers van actuar amb rapidesa i professionalitat. Mentre una dotació se centrava a apagar el foc a la cabina, una altra començava a assegurar la zona de càrrega. El risc que les flames arribessin al dipòsit de gasoil era alt, però per sort, la intervenció va ser oportuna i efectiva.

El conductor, evacuat per precaució

Durant la intervenció, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també va ser activat. El conductor del camió va ser atès al lloc pels sanitaris i, tot i que el seu estat no revestia gravetat, es va decidir evacuar-lo per precaució a un centre sanitari proper per fer-li una avaluació completa.

| @bomberscat, XCatalunya

Fonts del SEM van confirmar que el conductor es trobava conscient i col·laborador, tot i que presentava símptomes d'ansietat i havia inhalat una petita quantitat de fum. Afortunadament, no hi havia més vehicles implicats en el succés ni es van registrar ferits entre els usuaris de la via.

Una fuita continguda a temps

Un cop extingit el foc, els bombers van detectar una fuita de combustible procedent del motor del camió. Per evitar que el gasoil s'estengués i contaminés l'entorn, es va utilitzar sepiolita, un material absorbent d'ús habitual en emergències mediambientals. Aquesta pols seca va permetre contenir la fuita de manera ràpida i segura.

L'ús de sepiolita va impedir que el gasoil arribés a la claveguera o al terreny adjacent, cosa que podria haver provocat una situació de risc ecològic. Gràcies a aquesta actuació preventiva, no ha estat necessari activar cap protocol addicional de descontaminació.

El més important: el que no va arribar a passar

El més rellevant d'aquesta notícia no és el que va passar, sinó el que afortunadament no va arribar a passar. Tot i l'incendi a la cabina, la cisterna de gasoil no va resultar afectada en cap moment. No hi va haver flames a prop del dipòsit, ni risc real d'explosió, gràcies a l'actuació eficaç dels serveis d'emergència.

L'incident podria haver acabat en tragèdia, però va ser controlat amb rapidesa i professionalitat. Un cop més, la coordinació entre cossos de seguretat, bombers i personal sanitari va evitar una catàstrofe en una de les artèries més transitades de Catalunya.