Una dona de 25 anys mata un home: Detinguda pels Mossos

per Joan Grimal

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts una dona de 25 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un home en un domicili del centre de Calella, a la comarca del Maresme (Barcelona). El succés, que ha commocionat el municipi costaner, ha tingut lloc al carrer de l'Església, una zona cèntrica i tranquil·la de la localitat.

La policia catalana va rebre l'avís a primera hora de la tarda, quan uns veïns van alertar que en un pis podria haver-hi una persona morta. Diverses patrulles es van desplaçar de seguida al lloc indicat i, en accedir a l'habitatge, van confirmar la presència del cadàver d'un home, ja sense signes vitals, i lligat al llit.

Indicis d'homicidi

Segons ha informat El Caso, la víctima presentava signes clars d'una mort violenta, la qual cosa ha descartat, almenys per ara, que es tractés d'una pràctica sexual extrema que hagués acabat tràgicament. Les primeres hipòtesis apunten directament a un homicidi intencionat.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

El cas ha estat assumit per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, que ja ha activat la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver i començar la recollida de proves al lloc. El cos del difunt ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia.

Una relació professional entre víctima i detinguda

Per ara, la identitat de l'home no ha estat facilitada, ni la seva edat ni la seva nacionalitat, tot i que fonts properes a la investigació han confirmat que no residia a l'edifici. La dona arrestada, segons aquestes mateixes fonts, treballava com a prostituta, i se sospita que l'home era un dels seus clients.

| XCatalunya

No es descarta que tots dos haguessin acordat una trobada prèvia aquella mateixa nit, tot i que la situació va derivar, per motius encara desconeguts, en un episodi violent que va acabar amb la mort de l'home. Els Mossos estan analitzant els elements trobats al pis, com telèfons mòbils, documents i objectes personals.

Secret d'actuacions i cautela policial

La jutgessa instructora del cas ha decretat el secret de sumari, la qual cosa limita la difusió de noves dades per part de les autoritats. Fonts policials s'han limitat a confirmar la detenció de la dona i l'obertura de diligències per un presumpte delicte d'homicidi.

La zona on es va produir el crim va ser acordonada durant hores, i diversos veïns van mostrar la seva sorpresa pel que havia passat. "Mai havíem vist res així per aquí. És una zona tranquil·la, amb famílies, comerços i turisme a l'estiu", va explicar una veïna de l'edifici.

Una mort que planteja moltes preguntes

Tot i que s'ha descartat en un primer moment la hipòtesi d'una mort accidental durant una relació sexual, els investigadors no tanquen cap via. Es treballa també amb la possibilitat que hi hagués una discussió prèvia, una temptativa de robatori o una agressió planificada.

El cas ha provocat un fort impacte a Calella, localitat coneguda per la seva activitat turística i tranquil·litat. Els Mossos d'Esquadra continuen treballant per esclarir tots els detalls i determinar la responsabilitat exacta de la presumpta autora del crim.