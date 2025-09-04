Terrible incendio en una nave industrial de madrugada: 3 heridos

La tranquilidad de la noche se ha visto alterada por un fuego repentino que sorprendió a todos los presentes. En cuestión de minutos, la oscuridad ha quedado iluminada por el resplandor de las llamas, y el ambiente ha pasado rápidamente de la calma al caos más absoluto. Vecinos y trabajadores de la zona observaron con inquietud cómo las columnas de humo negro cubrían el cielo nocturno, mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar a toda prisa.

El siniestro se declaró pocos minutos antes de la medianoche del miércoles en una nave industrial situada en la zona del Campus Universitario de Terrassa. Según confirmaron los Bombers de la Generalitat a través de sus canales oficiales, el aviso se recibió a las 23:56 horas. A su llegada, los efectivos se encontraron con un fuego “totalmente desarrollado”.

El origen estuvo en la combustión de tres baterías de litio almacenadas en el interior del recinto. Estas baterías, conocidas por su capacidad de arder con gran intensidad y dificultad para ser apagadas, generaron un escenario de enorme peligrosidad. La situación se complicó todavía más cuando las llamas se extendieron rápidamente hacia una nave contigua.

| ACN

Riesgo añadido por la presencia de material pirotécnico

El fuego no se limitó a la primera instalación afectada. La propagación alcanzó el tejado y se dirigió a un segundo edificio que almacenaba productos vinculados a la fabricación de pirotecnia. Este detalle, confirmado por los Bombers de la Generalitat, elevó al máximo el nivel de riesgo de la intervención, ya que cualquier chispa podía provocar una explosión de graves consecuencias.

Consciente de la gravedad, el cuerpo de emergencias movilizó hasta doce dotaciones que trabajaron intensamente durante varias horas. El objetivo principal era contener el fuego en la primera nave y evitar que la segunda se viera afectada de forma total. Esa estrategia resultó clave para impedir una tragedia de mayor magnitud en plena madrugada.

Tres personas atendidas por los servicios médicos

Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplegaron tres ambulancias para atender a los afectados. En total, tres personas recibieron asistencia sanitaria. Los tres afectados, hombres los tres, han sido trasladados en estado leve al Hospital de Terrassa.

Finalmente, tras un despliegue que se prolongó durante más de tres horas, los Bombers dieron el fuego por extinguido a las 03:12 horas. A partir de ese momento, comenzaron las tareas de revisión de puntos calientes y ventilación del espacio para asegurar que no hubiera rebrotes.

El incendio en Terrassa recuerda el alto nivel de riesgo que supone almacenar baterías de litio en espacios cerrados. Este tipo de componentes, muy presentes en la industria tecnológica, pueden alcanzar temperaturas extremas y son difíciles de controlar una vez que se inician las llamas. La situación, además, se agravó por la cercanía del material pirotécnico, que de haberse visto afectado podría haber provocado una catástrofe de grandes dimensiones.