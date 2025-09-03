Aparatós incendi en una empresa de reciclatge

Les alarmes van saltar amb força durant les primeres hores de la tarda, mobilitzant els serveis d'emergència. Una densa columna de fum negre s'elevà cap al cel, un indici inequívoc d'un incident de considerable magnitud.
El succés interrompé la calma d'una jornada laboral ordinària, generant una notable preocupació als voltants. Els equips d'extinció es desplaçaren amb la màxima celeritat cap a l'origen del foc per avaluar la situació. L'objectiu prioritari era controlar un escenari que amenaçava amb descontrolar-se per moments a causa de la naturalesa del material combustible.
L'origen de les flames tingué lloc al pati d'una empresa dedicada a la recuperació i reciclatge de materials. Concretament, el foc es desfermà en una gran pila de cartró compactat, un dels elements més inflamables que es poden trobar en aquest tipus d'instal·lacions.
L'avís als serveis d'emergència es registrà a les 13:42 hores de dimecres 3 de setembre. El complex industrial afectat es troba ubicat al terme municipal de Sarrià de Ter, a la província de Girona, un punt neuràlgic per a la gestió de residus.
Una intervenció clau per evitar la propagació
La ràpida i coordinada actuació dels Bombers de la Generalitat fou fonamental per evitar que l'incident adquirís dimensions majors. En arribar al lloc, les dotacions es trobaren amb un foc completament desenvolupat que consumia el cartró amb gran virulència. L'estratègia dels bombers se centrà en un doble objectiu des del primer moment.
Primer, atacar directament el focus principal per reduir-ne la intensitat i poder-lo controlar. Segon, i no menys important, protegir les piles de material adjacents per impedir la propagació de l'incendi.
Per aconseguir-ho, els efectius hagueren de realitzar una tasca àrdua de remoció i refredament. Utilitzant llances d'aigua a pressió, els bombers no només apagaven les flames visibles a la superfície. També hagueren de desfer la pila de cartró per sufocar les brases ocultes al seu interior.
Aquest procés, conegut tècnicament com "reduir la càrrega", és crucial en incendis de materials apilats. Permet extingir el foc completament i minimitzar el risc que es revifi hores després. Gràcies a aquesta eficaç maniobra, s'aconseguí contenir l'avanç de les flames.
El risc latent als centres de reciclatge
Els incendis a plantes de recuperació i reciclatge representen un desafiament constant per als serveis d'extinció arreu del món. Aquestes instal·lacions acumulen enormes quantitats de materials amb un alt poder calorífic, com paper, cartró, plàstics i fustes. La pròpia naturalesa d'aquests residus, sovint secs i premsats, crea les condicions ideals per a una combustió ràpida. Qualsevol espurna procedent de la maquinària de processament pot ser el detonant d'un desastre.
A més, la calor generada per la descomposició biològica de certs materials pot provocar una ignició espontània. Aquest fenomen incrementa encara més el risc inherent a l'activitat diària d'aquestes empreses. Per aquest motiu, els protocols de prevenció i seguretat són extremadament estrictes en el sector del reciclatge.
Disposar de sistemes de detecció primerenca, extintors i una correcta sectorització dels materials és vital. Aquest succés a Sarrià de Ter posa de manifest la importància de la vigilància constant i la preparació.
L'incident es saldà finalment sense haver de lamentar danys personals, que és la notícia més important. La professionalitat dels equips d'emergència permeté que tot quedés en un ensurt i en pèrdues materials.