Terrible incendi de matinada: Es crema una caravana i vegetació propera

Les nits de juny solen estar marcades per la tranquil·litat en bona part del territori, però de vegades, la rutina es veu interrompuda per fets inesperats que alteren la normalitat dels veïns i mobilitzen els serveis d'emergència. Un episodi de tensió i alarma ha sacsejat recentment una petita localitat de Girona, recordant els riscos associats a les zones boscoses i la importància de la intervenció ràpida en situacions crítiques.

El foc sorprèn a primera hora del matí

La matinada del 14 de juny de 2025 passarà a la història local com una d'aquelles jornades on la coordinació i la reacció immediata van resultar crucials per evitar conseqüències majors. Els equips de Bombers de la Generalitat van rebre una alerta per un incendi que afectava una caravana i la vegetació del seu entorn.

El succés va tenir lloc a Maçanet de la Selva, una població que, com moltes altres a la comarca de la Selva, conviu cada estiu amb el risc de focs forestals, especialment als mesos més secs.

| @bomberscat, Catlane

Els bombers van desplaçar una dotació fins al lloc dels fets, on van aconseguir controlar el foc abans que es propagués a una zona boscosa de més extensió.

Segons informació oficial facilitada pel cos de bombers a través de les seves xarxes socials, l'incendi va calcinar completament la caravana i va afectar la vegetació propera, generant una intensa columna de fum visible des de diversos punts de la localitat. Afortunadament, l'incendi no va provocar ferits, una dada que aporta un cert alleujament davant el perill que podia haver suposat el foc en plena matinada.

Actuació ràpida i sense víctimes

L'incident, que s'ha produït a les primeres hores del matí, posa de manifest la importància de la resposta ràpida per part dels serveis d'emergència a Catalunya. Els bombers, que van treballar amb un únic equip, van aconseguir extingir el foc en un breu període de temps, evitant així que el foc es propagués a habitatges propers o a zones forestals, quelcom especialment preocupant en un entorn amb abundant massa arbòria.

A través d'un missatge publicat a Twitter, els Bombers de la Generalitat van confirmar els fets i van tranquil·litzar la població: “No hi ha hagut ferits”. La rapidesa d'actuació i la coordinació van ser determinants per impedir danys personals i materials més greus. La imatge compartida pels bombers mostra l'escenari posterior a l'incendi, amb la caravana completament calcinada i restes fumejants entre la malesa.

El risc d'incendis a zones rurals

Aquest tipus de successos no són aïllats en localitats com Maçanet de la Selva. Cada any, l'arribada de l'estiu multiplica els riscos d'incendi en entorns rurals i periurbans de Girona, especialment on es combinen habitatges, caravanes o segones residències amb espais naturals.

| ACN

La combinació de calor, vegetació seca i, sovint, descuits humans pot desencadenar situacions de gran perill.

Segons dades històriques dels serveis d'emergències catalans, la comarca de la Selva ha registrat en l'última dècada diversos incidents similars, tot i que la majoria sense víctimes. La vigilància, la prevenció i la conscienciació veïnal són essencials per reduir el nombre de focs i les seves possibles conseqüències.

Les autoritats recorden la importància de mantenir nets els voltants de les cases, evitar acumulacions de materials inflamables i notificar qualsevol situació de risc als serveis pertinents.