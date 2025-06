Terrible incendi en un local utilitzat com a magatzem: intervenen 6 dotacions de bombers

per Mireia Puig

Els matins poden semblar tranquils, però en qüestió de minuts la rutina de qualsevol veïnat pot canviar dràsticament davant d'una emergència inesperada. De vegades, un succés aparentment discret acaba mobilitzant nombrosos efectius i despertant la preocupació de tot un barri. Això és justament el que ha passat recentment, en un episodi que ha posat a prova la ràpida resposta dels equips d'emergències i la coordinació entre serveis públics.

Un avís urgent que activa els bombers

L'alerta va saltar a primera hora del dia, quan els serveis d'emergència van rebre una trucada a les 7:51 del matí a través del telèfon 112. L'avís informava d'un incendi a l'interior d'un local, el qual, lluny d'estar obert al públic, servia com a magatzem d'un restaurant de la zona.

La fumera i el perill potencial de propagació van mobilitzar de seguida els bombers, que van acudir amb sis dotacions fins al lloc dels fets, situat a Caldes de Montbui, una localitat coneguda pel seu ambient tranquil i la seva activitat comercial.

| ACN

La rapidesa amb què es van desplaçar i la contundència de l'operatiu van demostrar la gravetat que, en un primer moment, podria suposar un incendi en aquest tipus d'establiments, especialment quan aquests locals se situen en carrers estrets o envoltats d'habitatges. La intervenció va permetre controlar el foc abans que pogués propagar-se a altres zones sensibles de l'edifici.

Revisió exhaustiva i control de danys

Només arribar, els bombers van comprovar que el foc havia afectat principalment l'interior del local utilitzat com a magatzem, on les flames van consumir diversos objectes i materials. Tanmateix, una de les principals preocupacions era el possible abast del fum, tant a altres negocis com als pisos situats al mateix bloc.

Per aquest motiu, un cop extingit l'incendi, els efectius van fer una revisió minuciosa tant al mateix local com als immobles adjacents.

L'objectiu era descartar qualsevol afectació per fum i assegurar que la situació estigués completament controlada. Finalment, es va poder confirmar que no hi havia persones ferides ni intoxicades i que l'actuació ràpida havia evitat conseqüències més greus.

El paper clau de la coordinació i la prevenció

Un dels aspectes destacats en aquest tipus de successos és la capacitat de coordinació entre els equips d'emergència i els serveis municipals. En aquest cas, la intervenció de sis dotacions de bombers va ser clau no només per extingir l'incendi, sinó també per tranquil·litzar els veïns i prevenir possibles rebrots del foc.

| Govern

A més, el fet que no es produïssin danys personals subratlla la importància dels protocols de prevenció i evacuació en locals comercials, encara que aquests s'utilitzin com a magatzems i no estiguin oberts al públic.

La comunicació constant a través de xarxes socials va permetre informar en temps real sobre l'evolució de l'incident, generant transparència i confiança en la ciutadania. Els bombers, a través del seu compte oficial, van informar de l'actuació i van detallar que tots els locals i pisos afectats van ser revisats per descartar danys per fum.