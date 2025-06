Avís urgent de Protecció Civil després d’un atropellament en una línia de Rodalies

Les jornades de mobilitat en el transport públic sovint poden veure's alterades de manera imprevista, generant preocupació i incertesa entre els usuaris. Quan s'activa un protocol d'emergència, la situació adquireix un caire especial que obliga a actuar amb rapidesa i coordinació.

Això és precisament el que ha passat avui en una de les principals línies ferroviàries de Catalunya, on un incident ha obligat a prendre mesures extraordinàries per protegir la seguretat dels viatgers i garantir una intervenció eficient.

Interrupció en la circulació de Rodalies per un atropellament

Durant el matí d'avui, Protecció Civil de la Generalitat ha emès una prealerta FERROCAT a causa d'un atropellament que ha tingut lloc a la línia de Rodalies R1, el corredor ferroviari que recorre bona part de la costa catalana. El succés s'ha produït entre les estacions de Mataró i Arenys de Mar, dos punts clau per al trànsit de passatgers a la comarca del Maresme.

| Gencat

Segons la informació facilitada pel perfil oficial de Protecció Civil a les xarxes socials, la circulació de trens ha quedat completament interrompuda entre ambdues estacions, mentre els equips d'emergències i operatius especialitzats treballen a la zona per gestionar la situació i assistir la persona afectada.

Les autoritats han activat la prealerta del pla FERROCAT, el protocol de resposta davant emergències ferroviàries a Catalunya, que preveu la coordinació de tots els organismes implicats en la gestió d'aquest tipus d'incidents. Cal recordar que aquest tipus d'alertes permet mobilitzar recursos de manera preventiva i garantir una actuació ràpida davant qualsevol complicació, tant en l'àmbit sanitari com en l'operatiu ferroviari.

Un episodi que evidencia la importància dels protocols d'emergència

L'activació d'un pla de prealerta FERROCAT no és un fet habitual, encara que malauradament els atropellaments a la xarxa ferroviària es repeteixen de manera esporàdica, especialment en trams on la proximitat de vies a zones urbanes incrementa el risc d'incidents.

El succés d'avui ha tingut lloc en una franja horària en què el flux de passatgers és especialment intens, cosa que ha obligat a interrompre la circulació i a informar de seguida els viatgers sobre les alternatives de transport i els possibles retards.

Fonts dels serveis d'emergència han confirmat que els operatius continuen treballant per restablir el servei tan aviat com sigui possible. A l'espera de més detalls sobre l'estat de la persona afectada, des de Rodalies i Protecció Civil insisteixen en la necessitat de respectar sempre les indicacions del personal ferroviari i evitar l'accés a les vies, un dels principals factors de risc en aquest tipus d'accidents.

La reacció de les autoritats i l'impacte en els viatgers

L'impacte d'un incident d'aquestes característiques transcendeix més enllà del mateix succés. La ràpida difusió de l'avís a través de les xarxes socials per part de @emergenciescat reflecteix la importància de mantenir informada la ciutadania en temps real, tant per a la seguretat dels usuaris com per a la gestió dels recursos disponibles.

| ACN

En altres ocasions, incidents similars han suposat llargues hores d'afectacions i una important mobilització d'efectius, cosa que posa en valor l'existència de plans com FERROCAT, dissenyats per afrontar crisis ferroviàries de manera eficient i coordinada.

L'aturada del servei entre Mataró i Arenys de Mar ha provocat que centenars de viatgers hagin hagut de reorganitzar els seus desplaçaments, recorrent en molts casos al servei d'autobusos alternatius o adaptant els seus horaris laborals i personals. Aquest episodi, encara que desafortunat, recorda la importància de la prevenció, la formació dels equips d'emergència i la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de risc en l'entorn ferroviari.