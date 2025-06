Es crema un cotxe per avaria al mig del bosc: Intervenen 6 dotacions de Bombers

per Mireia Puig

El so de les sirenes va trencar la calma de la tarda quan un incident inesperat va mobilitzar els serveis d'emergència en una zona de vegetació mediterrània. El que va començar com una situació aparentment controlada es va transformar en qüestió de minuts en un desplegament de recursos que va demostrar la ràpida capacitat de reacció dels equips especialitzats.

Els fets, ocorreguts ahir dissabte 14 de juny de 2025, han deixat clar fins a quin punt una avaria mecànica pot convertir-se en el desencadenant d'un operatiu d'envergadura.

Un incendi sobtat al cor del bosc d'Ulldecona

Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través del seu perfil oficial a Twitter, sis dotacions van ser activades per sufocar l'incendi d'un vehicle que, després de patir una avaria, va començar a cremar en una zona boscosa del terme municipal d'Ulldecona, a la comarca del Montsià.

| ACN

L'incident es va produir a primera hora de la tarda i, tot i que el foc va ser ràpidament localitzat, la prioritat dels bombers va passar a ser la protecció de la vegetació circumdant.

La hipòtesi principal, avalada per les primeres investigacions, apunta a una fallada mecànica com a origen del foc, una causa habitual en els incendis de vehicles, especialment durant els mesos de més calor. La intervenció ràpida dels bombers va permetre extingir les flames del cotxe abans que es poguessin propagar amb més intensitat, limitant així l'impacte sobre l'ecosistema.

La lluita contra el foc: vegetació en risc

Després de sufocar l'incendi de l'automòbil, la tasca dels efectius es va centrar a assegurar que la vegetació propera no es veiés afectada.

El terreny on es va produir l'incident està format principalment per matoll i coscollar, dos tipus de vegetació típicament mediterranis que, tot i que no cremen amb la virulència d'un pinar, poden afavorir la propagació d'incendis si les condicions meteorològiques són adverses.

En aquest cas, els bombers van confirmar que les flames cremaven amb baixa intensitat en la vegetació, cosa que va facilitar les tasques de rematada i refresc del perímetre. Imatges difoses des del lloc mostren la presència d'un camió de bombers i diversos efectius treballant entre la malesa, mentre una columna de fum encara era visible a la zona afectada.

Un desenllaç sense ferits i la importància de la prevenció

Afortunadament, el conductor del vehicle va aconseguir sortir il·lès i no s'han registrat danys personals. L'episodi, però, reobre el debat sobre la necessitat d'extremar la precaució en entorns forestals, especialment en jornades de temperatures altes, quan qualsevol espurna pot desencadenar un incendi de conseqüències imprevisibles.

| Govern

La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat va evitar que aquest incendi de vehicle, aparentment menor, es convertís en un desastre ecològic més gran. És fonamental recordar que, en aquest tipus d'escenaris, la col·laboració ciutadana i la rapidesa a avisar els serveis d'emergència marquen la diferència entre un incident controlat i una catàstrofe.