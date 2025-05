Fort atropellament, ferit greu un home de 55 anys: Creua en vermell i és envestit

Les primeres hores del dia poden donar un tomb inesperat a la rutina. El que semblava un matí qualsevol s’ha vist interromput per un succés que ha alterat la normalitat i ha encès de nou el debat sobre la seguretat viària als entorns urbans més transitats. Els accidents de trànsit continuen marcant l’actualitat de les grans ciutats, recordant la fragilitat dels vianants als encreuaments més concorreguts.

Un accident en ple pas de vianants

Durant el matí d’aquest dimarts, la calma d’una cantonada cèntrica de Barcelona s’ha vist trencada per un atropellament de conseqüències greus. Els serveis d’emergència han rebut l’avís poc després que un home de 55 anys fos envestit per una furgoneta mentre creuava un pas de vianants. Segons informa 'ElCaso', l’incident ha tingut lloc quan la víctima, que tornava de fer la compra, ha creuat pel pas habilitat per a vianants en un moment en què el semàfor, presumptament, es trobava en vermell per a ell.

L’incident ha tingut lloc al carrer de Numància, a Barcelona. Tot i que la versió oficial encara està sota investigació, alguns testimonis han assenyalat que l’home hauria iniciat la marxa tot i el senyal prohibitiu, just quan el vehicle circulava en sentit mar pel carrer principal. L’impacte ha estat especialment violent i la víctima ha sortit projectada diversos metres des del punt de contacte.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Assistència immediata i trasllat hospitalari

La reacció dels serveis sanitaris ha estat clau per estabilitzar la víctima. Els equips del Sistema d’Emergències Mèdiques han arribat amb rapidesa i, després d’una primera valoració in situ, han traslladat el ferit en estat greu a l’Hospital Clínic de Barcelona. Allà, l’equip mèdic s’ha centrat a fer proves urgents per descartar lesions internes i poder confirmar que la vida del pacient no corria perill immediat.

En paral·lel a la intervenció sanitària, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat la investigació per esclarir la seqüència exacta de l’accident. Segons la informació recollida per 'ElCaso', el conductor de la furgoneta ha estat sotmès als corresponents controls d’alcohol i drogues, amb resultat negatiu en ambdós casos. La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) està analitzant tant el testimoni del conductor com les gravacions de càmeres de seguretat i els relats dels testimonis presents.

Una de les línies que segueix la investigació és determinar si la víctima efectivament va creuar amb el semàfor en vermell, un extrem que, de confirmar-se, podria aclarir la responsabilitat en el succés. A més, els agents també revisaran la velocitat a la qual circulava el vehicle en el moment de l’atropellament per descartar qualsevol excés que hagués agreujat l’impacte.

L’atropellament ha generat importants alteracions en la mobilitat de la zona. La policia local ha hagut de tallar diversos carrers adjacents, desviar el trànsit i modificar temporalment el recorregut dels autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), provocant retards i molèsties als usuaris. Cap al migdia, la situació ha tornat a poc a poc a la normalitat, però l’incident ha deixat palès la vulnerabilitat dels vianants en punts conflictius de la ciutat.