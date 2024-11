Gran caos a la C-32 i la B-30 per la DANA

Les pluges inunden trams de la C-32 i zones de municipis com Castelldefels, on l'aigua cau de forma abundant. Segons els Bombers, s'han produït inundacions al punt quilomètric 47 a la C-32 a Gavà, per exemple. I a les imatges difoses s'aprecia com la carretera és plena d'aigua i a alguns cotxes els arriba fins a mitja porta pràcticament.

Segons Trànsit, la C-32 es manté tallada en aquests moments entre Castelldefels i Sant Boi de Llobregat. D'altra banda, l'ACN ha pogut constatar com estan patint inundacions com Castelldefels. L'avinguda de la Pineda, una de les vies principals de la part sud, i el pont que passa per sota les vies del tren, està totalment inundat, ple d'aigua fins a dalt.

Actualment es treballa per treure l'aigua del pont amb bombes, ja que el nivell puja uns tres metres. L'aigua arriba, en molts casos, fins a la meitat de la roda dels cotxes, hi ha molts carrers tallats i alguns pàrquings on ha entrat l'aigua.

| ACN

D'altra banda, la zona del passeig Marítim s'ha inundat amb la primera tanda de pluges fortes i alguns veïns s'han afanyat llavors a treure l'aigua dels baixos, que ha ocasionat el tall de carrers que estaven totalment negats.

El trànsit de la C-32 s'està desviant actualment en sentit sud cap a la C-31. Tot i això, es recomana evitar desplaçaments en aquesta zona. En sentit nord, es recomana agafar la ruta C-15 (Vilanova) i l'AP-7 (Vilafranca).

La B-30, també afectada

La B-30 a l'altura de Barberà del Vallès també s'ha vist afectada per la important inundació, com s'aprecia al vídeo publicat a X (Twitter) pel compte Anti-radar Catalunya. A la imatge, s'observa com els vehicles avancen amb dificultat entre l'aigua acumulada, que cobreix una gran part de la calçada, creant un escenari complicat per als conductors que intenten mantenir el control dels cotxes enmig d'aquestes condicions adverses.

Les fortes pluges recents han provocat diverses inundacions a diferents punts de Catalunya, causant problemes de mobilitat a diferents carreteres i generant importants retencions. Aquesta situació evidencia una vegada més la vulnerabilitat d'algunes infraestructures viàries davant de fenòmens meteorològics intensos. A més, aquest tipus d'acumulació d'aigua a la calçada no només augmenta el risc d'accidents, sinó que també contribueix que el trànsit s'alenteixi considerablement, afectant els que transiten per la zona.

Les autoritats han fet una crida a la precaució i a la conducció responsable en aquestes circumstàncies, tot recordant la importància de reduir la velocitat i mantenir la distància de seguretat per evitar incidents en aquest tipus de condicions extremes.