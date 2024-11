Caos a l'aeroport del Prat per les fortes pluges

per Sergi Guillén

Aquesta és sens dubte una jornada molt moguda a Barcelona a causa del fort temporal que està afectant la capital comtal. Des de primera hora del matí diverses localitats catalanes estan en alerta màxima per les greus precipitacions, com ara Tarragona o el Baix Llobregat. Tot i això, fins a les 10.30 del matí, Protecció Civil no ha avisat sobre l'alerta vermella a la comarca del Barcelonès i el Garraf.

Aquest fet ha fet que moltes persones s'hagin trobat aquest fenomen meteorològic de manera sorprenent sense temps de reacció. Mentre molts estan atrapats a les seves oficines de treball, altres veuen com els seus fills també ho estan a les escoles. A més, altres persones es trobaven als voltants de l'aeroport o anant cap a aquest, deixant-nos unes imatges molt impactants.

El temporal afecta els vols a Barcelona

El temporal que està afectant Catalunya aquest dilluns ha provocat incidències i retards a l'aeroport del Prat. Almenys, s'han hagut de desviar 12 vols a altres aeroports a causa de les pluges. Almenys dos d'aquests trajectes es van dirigir a l'aeroport de Girona-Costa Brava i un altre a Reus.

| ACN

Fonts d'Aena van confirmar que els controladors aeris "espaien els vols" a causa de la meteorologia adversa. Aerolínies com Vueling han confirmat que les restriccions afecten totes les operatives que s'hauran d'ajustar però no han proporcionat dades de vols afectats.

El Baix Llobregat és una de les comarques on s'ha activat l'alerta vermella per temps violent aquest matí. La pluja també complica la mobilitat per carretera i tren, amb les línies R2 i R4 sud tallades.

Les imatges que mostren la situació

Un tuit recent d''El Temps a Catalunya' mostra una imatge impactant dels efectes de les pluges intenses en l'accés a la T2 de l'Aeroport de Barcelona. Al vídeo, enregistrat per un taxista de Barcelona, es pot observar com l'accés a l'aeroport ha quedat parcialment inundat.

Complicar la circulació i obligar els conductors a travessar una acumulació d'aigua que cobreix gran part de la via. Les imatges són un recordatori de com les precipitacions intenses poden causar inundacions ràpides a zones urbanes. Afectar el trànsit i la seguretat en àrees clau com els accessos a infraestructures de gran afluència.

Aquest fenomen meteorològic s'ha convertit en una preocupació a Catalunya, on les pluges intenses han provocat diversos episodis d'inundacions els darrers dies. La situació de l'aeroport posa de manifest la necessitat d'una infraestructura de drenatge adequada que permeti evitar aquestes acumulacions d'aigua i garantir l'accés segur en condicions climàtiques adverses. Aquest tipus d'imatges compartides a les xarxes socials també ajuda a crear consciència entre els conductors perquè extremin precaucions quan s'enfronten a aquest tipus de situacions.