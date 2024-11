Una autovia 'desapareix' pels efectes de la DANA a Catalunya

Continuem patint els efectes del temporal. Després de causar 217 morts (i centenars de desapareguts), la DANA s'allunya del País Valencià i s'ha desplaçat fins a Catalunya, on ha començat a causar estralls aquesta matinada i provoca complicacions aquest matí. A les xarxes socials ja han aparegut les primeres fotos que demostren el desastre, com un mur d'una casa que ha caigut als Pallaresos.

A Castelldefels, l'aigua ha inundat els carrers i els cotxes circulen amb molta dificultat. A la C32, l'aigua ha superat el mig metre d'alçada i posa en perill els cotxes que hi circulen. No és l'única carretera afectada. L'autovia A27 entre Tarragona i Valls ha quedat inutilitzada per culpa del fang. Si no fos pels cartells informatius i per la mitjana de formigó, ningú no diria que és una autovia apta per a la circulació de vehicles.

La foto ha estat publicada pel meteoròleg de TV3, Francesc Mauri i compartida per molts altres usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) que han sorprès per la virulència de les imatges i per l'impacte de les mateixes.

Alguns també destaquen la suposada poca qualitat de la carretera i els defectes de construcció i demanen responsabilitats als culpables. "L'estabilització dels talussos a les carreteres "noves" donaria molt que parlar. A la C15, C37,... Aquesta esllavissada és brutal, però ja et diu que no és un cas aïllat", diu un usuari de Twitter.

El ministre de Transport, Óscar Puente, també ha publicat imatges a les seves xarxes socials sobre el desastre ocorregut a l'A27. Explica que els desviaments s'estan fent per la N240, que és l'única via alternativa per cobrir aquest tram.

| @bomberscat, XCatalunya, Google Maps

Altres talls de carretera a la demarcació de Tarragona

L'A-27 no és l'única via afectada. La N-240, que també connecta Tarragona amb l'interior, ha registrat talls a diversos punts a causa de les inundacions i despreniments que posen en risc la seguretat dels conductors. A més, la C-14 ha patit interrupcions temporals en diversos trams, dificultant l'accés a localitats properes i afectant la mobilitat a tota la província. Les autoritats han recomanat als conductors evitar aquestes zones i optar per rutes alternatives sempre que sigui possible.

Recomanacions per part de la Generalitat, Protecció Civil i Servei Català de Trànsit

Davant la gravetat de la situació, la Generalitat i el Servei Català de Trànsit han emès recomanacions urgents per a la població, aconsellant extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris a les zones afectades. A més, s'han desplegat equips d'emergència a les àrees crítiques per ajudar en les tasques de rescat i rebuig de carreteres, tot i que s'anticipa que les condicions adverses podrien endarrerir la recuperació de la normalitat a la xarxa viària.