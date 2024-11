La terrible angoixa dels veïns d'Alcanar durant la matinada per la DANA

per Iker Silvosa

La zona sud de la província de Tarragona estava seriosament amenaçada pels danys que se sospitava que podia causar aquesta nova edició de la tan temuda DANA. I tal com vaticinaven algunes alertes, algunes localitats han rebut centenars de litres d'aigua i alguns barrancs han sucumbit davant de les intenses i incansables precipitacions. Una de les viles majorment afectades ha estat Alcanar.

Protecció Civil va enviar cap a dos quarts de deu de la nit de dimecres una alerta als telèfons mòbils als veïns d'aquesta ciutat. En ella, els ha recomanat que pugessin a les plantes superiors dels seus habitatges davant de la intensitat de la pluja. L'amenaça d'inundacions i desbordaments de rieres era real.

A més, l'organisme d'emergències del Govern va demanar als veïns que no sortissin de les plantes superiors dels habitatges. També va subratllar la importància de trucar al 112 en cas d'emergència. I és que durant la nit, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Alcanar s'han acumulat 43,1 litres en mitja hora. D'aquests, 22,9 han caigut a 10 minuts.

La importància de les mesures preventives

En declaracions al 324, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha explicat que la decisió d'enviar l'alerta s'ha pactat entre l'Ajuntament i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) un cop des del consistori s'ha vist que la situació "es complicava". Ha subratllat que el confinament és "la clau" per "evitar desgràcies". És, de fet, una estratègia que fa temps que es fa servir en un municipi que ja ha estat escenari d'altres catàstrofes naturals.

L'alerta anava destinada a tots els veïns d'Alcanar, especialment als de les urbanitzacions properes als barrancs, algunes de les quals són "altament inundables" o estan construïdes a les "canalitzacions" dels barrancs. També va indicar que alguns d'aquests domicilis ja eren buits, perquè al matí, les forces policials van alertar els habitants del risc que hi podia haver durant el transcurs del dia.

L'única incidència remarcable que ha transcendit ha estat el rescat dels ocupants d'un vehicle que ha quedat cobert a la carretera N-340, al barranc de les Horques. Els cossos d'emergències els han pogut treure sense haver de lamentar cap mal. Sigui com sigui, ha estat una nit de molta por a Alcanar, amb carrers totalment negats i amb l'aigua baixant amb molta força per ells. Les mesures preventives, però, han servit per evitar danys més grans.