La dramàtica situació que s'ha viscut en una zona catalana inundada per la DANA

Ja havien alertat totes les previsions que la DANA tornaria a causar estralls al terç sud de Catalunya. I, en efecte, així mateix ha passat. Les pluges no van cessar durant tota la jornada de dimecres i, encara que han acabat sense danys importants, sí que s'han viscut episodis d'ensurt en algunes zones.

Per exemple, a la comarca de Montsià, que va estar en alerta vermella de 10 a 21.59 hores, s'han produït grans inundacions. La crescuda dels barrancs per les intenses precipitacions han deixat incomunicats els nuclis dels Valentins i la Miliana, al municipi d'Ulldecona (Montsià). Els pluviòmetres de l'estació dels Valentins van arribar a recollir 117 litres de pluja per metre quadrat, 41,6 dels quals només en mitja hora.

Aquesta intensitat va provocar un descens de cabal d'aigua considerable pels barrancs, fins al punt d'obligar a tallar el trànsit pels accessos dels dos nuclis, segons ha explicat a l'ACN l'alcaldessa de la població Nuria Ventura. Així, s'han hagut de tallar les carreteres TV-3322 en tots dos sentits i també la TV-3314, que connecta Ulldecona amb la Galera.

Al nucli d'Ulldecona, segons ha apuntat Ventura, va caure part d'una casa en ruïna com a conseqüència de les fortes pluges. Arran d'aquest incident, un veí ha estat desallotjat com a mesura de precaució. A Valentins, per altra banda, alguns domicilis particulars amb planta baixa propers al barranc han patit inundacions.

Els Bombers han explicat posteriorment que han activat vuit dotacions per valorar l'escenari a la Miliana, amb efectius del Grup d'Actuacions Especials de muntanya i subaquàtic. El cos ha indicat que ha evacuat preventivament dues persones fins a Godall i que ha fet acompanyament de dues persones més a la primera planta del seu domicili, atès que la planta baixa acumulava mig metre d'aigua.

Nou capítol de la DANA acabat

Fins dimecres a la nit, les precipitacions es van mantenir sobretot a la zona del Delta de l'Ebre i cap a les 22.00 hores es va produir una tempesta d'intensitat torrencial a la zona d'Alcanar (Montsià). Per aquest motiu, Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils dels veïns d'aquest municipi demanat pujar a les plantes superiors i no moure's. L'aigua va baixar amb intensitat des dels barrancs per alguns dels carrers, però no es van registrar incidències destacades.

Un cop passat el gruix de precipitacions i com estava previst, a mitjanit van decaure les restriccions de mobilitat i suspensió d'activitats al Baix Ebre, al Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Tarragonès.