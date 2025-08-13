Terrible accident a la N-240: Diversos ferits

La tranquil·litat d'un matí de dijous es va veure truncada de la manera més abrupta possible. Un estrèpit metàl·lic va silenciar el soroll habitual del trànsit en una important via de comunicació. Dos vehicles havien col·lidit d'una manera extraordinàriament violenta, convertint una jornada ordinària en un escenari de caos i preocupació.
El succés va mobilitzar de seguida múltiples equips d'emergència, que van treballar a contrarellotge per atendre les víctimes. La jornada es va tenyir d'incertesa davant la gravetat d'un incident que tornaria a posar el focus en la seguretat viària.
El succés es va desencadenar en un punt clau de la xarxa viària catalana, un eix que connecta l'interior amb la costa. La carretera es va convertir en una trampa inesperada per als conductors implicats. L'accident ha deixat un balanç de tres persones ferides de diversa consideració. Això ha activat un complex operatiu de rescat i assistència sanitària que es va prolongar durant hores.
Un xoc frontal violent a la Conca de Barberà
L'escenari del sinistre va ser la carretera N-240, a l'altura del terme municipal de l'Espluga de Francolí. Per causes que actualment estan sota investigació, dos turismes van protagonitzar una col·lisió frontal de gran espectacularitat. L'impacte va deixar els vehicles completament destrossats sobre l'asfalt, un garbuix de ferros que evidenciava la brutalitat del xoc. Aquest conegut tram de la comarca de la Conca de Barberà es va convertir en l'epicentre d'una intensa resposta dels serveis d'emergència.
Les autoritats treballen per esclarir la seqüència de fets que va conduir a un desenllaç tan fatal. La investigació haurà de determinar si un descuit, un excés de velocitat o una maniobra antireglamentària podrien estar darrere de la tragèdia. Mentrestant, la carretera va romandre tallada en tots dos sentits, generant importants retencions i obligant a establir desviaments senyalitzats per a la resta d'usuaris de la via.
Desplegament d'emergències i rescats complicats
La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències va ser absolutament fonamental per gestionar la situació. L'alerta va mobilitzar ràpidament els Bombers de la Generalitat, que es van enfrontar a una tasca molt delicada i d'extrema urgència.
Dos dels ocupants es trobaven atrapats entre les restes deformades dels seus respectius cotxes, incapaços de sortir pels seus propis mitjans. La seva excarceració va requerir eines especialitzades i una enorme precisió per no agreujar les possibles lesions que patien.
Paral·lelament, l'equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplegar a la zona amb un ampli dispositiu. Quatre unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat van acudir al lloc de l'accident per estabilitzar i evacuar els ferits. La presència de l'helicòpter ja anticipava la gravetat d'almenys un dels afectats, ja que aquest recurs es reserva per a trasllats crítics on cada minut compta.
El balanç de ferits i el seu trasllat a centres hospitalaris
Un cop rescatats i estabilitzats, els equips mèdics van confirmar el balanç final de tres persones ferides. La víctima més greu va ser un ocupant que presentava un pronòstic crític. Després de rebre les primeres atencions al mateix lloc de l'accident, va ser evacuat d'urgència en l'helicòpter medicalitzat del SEM. La seva destinació va ser l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, un centre de referència preparat per atendre politraumatismes severs.
Els altres dos ferits, tot i que el seu estat va ser catalogat com a menys greu, també van necessitar atenció hospitalària immediata. Tots dos van ser traslladats en ambulàncies del SEM a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per ser avaluats i tractats de les seves lesions. Aquesta doble destinació hospitalària respon als protocols d'emergència, que busquen derivar cada pacient al centre més adequat segons la naturalesa de les seves ferides.