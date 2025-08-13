Accident laboral en una empresa coneguda: Mor un treballador

Una jornada de treball ha acabat en la més absoluta tragèdia. Un operari ha perdut la vida després de patir un greu accident mentre exercia les seves funcions. El fatal desenllaç es va produir en un centre hospitalari. Allà lluitava per recuperar-se de les greus ferides sofertes.
Aquest succés torna a posar el focus sobre la seguretat en l'entorn laboral. Un tema que genera una profunda preocupació entre els treballadors i les seves famílies.
Els fets es van precipitar dimarts passat. L'empleat es trobava al seu lloc habitual. Estava realitzant tasques de descàrrega de xapa metàl·lica. En un moment donat, un contratemps va convertir la rutina en un infern. Va ser traslladat d'urgència a un hospital proper. Malgrat els esforços mèdics, ha mort avui dimecres. La notícia va ser confirmada pels Mossos d'Esquadra i el sindicat CCOO. La víctima era un empleat de la plantilla interna d'Ebro. Un fet rellevant és que era un antic treballador de la planta de Nissan.
Un historial que encén les alarmes a la Zona Franca
El tràgic accident va tenir lloc a les instal·lacions de l'empresa Ebro. La planta s'ubica a la Zona Franca de Barcelona. Aquest polígon industrial és un dels motors econòmics de la regió. Tanmateix, no és la primera vegada que és notícia per un succés similar. Aquest és el segon decés a la zona en pocs mesos. La preocupació a l'àrea industrial ha augmentat considerablement.
Al mes d'abril, un altre treballador va perdre la vida. Es tractava d'un home de 41 anys d'una empresa subcontractada. Va morir electrocutat mentre executava tasques de desmuntatge. La seva feina es desenvolupava en una parcel·la contigua a la factoria d'Ebro. Aquell incident ja va generar una forta commoció entre els operaris. Ara, aquesta nova mort reaviva el debat sobre les mesures de seguretat. Es qüestiona si els protocols són suficients en un entorn d'alta activitat.
La contundent resposta dels sindicats
La reacció de Comissions Obreres no s'ha fet esperar. El sindicat ha expressat el seu més sentit condol a la família. També ha mostrat el seu suport als amics i companys del difunt. Però el seu missatge ha anat molt més enllà del lament. Han assegurat que romandran vigilants durant la investigació. Volen que s'aclareixin totes les circumstàncies que van envoltar l'accident. Adverteixen que exigiran responsabilitats si es detecten negligències.
Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya, ha estat molt clara. Ha lamentat el "greu problema de sinistralitat laboral a Catalunya". Ha recordat que aquest no és un cas aïllat, esmentant una altra mort recent. Es referia a la defunció d'un treballador a la collita de fruita a Alcarràs. López parla d'un "degoteig constant de tristes notícies". Persones que perden la vida als seus llocs de treball. Les xifres de l'any passat són desoladores. Un total de 108 persones van morir per motius laborals a la comunitat.
Des del sindicat apunten que es podria fer molt més en prevenció. Critiquen la manca de diligència en el control de riscos. També assenyalen la insuficiència de la inspecció de treball. Consideren que és una xacra inacceptable per a una societat avançada.
La postura de l'empresa després del fatal succés
La companyia Ebro també ha emès un comunicat oficial. En ell, lamenten amb "profund dolor" la mort del treballador. Expliquen que l'accident va ocórrer durant l'aturada tècnica d'agost. Aquests treballs estaven prèviament planificats per la direcció. L'empresa assegura que va activar immediatament el protocol d'emergència. Afirmen haver informat i col·laborat amb els serveis d'emergència. També amb les autoritats competents des del primer moment.
En el seu escrit, la companyia reitera el seu "ple compromís" amb la seguretat. Subratllen la importància de la prevenció de riscos laborals. Finalment, traslladen el seu més sentit condol als familiars. Fan extensiu el condol als companys de la víctima. Ara, totes les mirades estan posades en el resultat de la investigació.
Aquest tràgic esdeveniment subratlla una dolorosa realitat. La seguretat laboral continua sent una assignatura pendent en molts sectors. La investigació determinarà les causes exactes d'aquest sinistre. Serà crucial per saber si aquesta mort s'hauria pogut evitar. La memòria de la víctima exigeix respostes i, sobretot, accions contundents. Només així es podrà evitar que més famílies quedin destrossades.