Terrible accidente múltiple entre 4 vehículos: Hay 3 heridos, uno de ellos grave

La mañana de este jueves ha quedado marcada por un suceso que ha paralizado a miles de conductores en pleno desplazamiento laboral. Un grave accidente ha obligado a cortar completamente una carretera estratégica, provocando largas colas y tensión entre los viajeros atrapados.

El accidente en la C-16

El choque se ha producido a las 7:56 horas en el kilómetro 106 de la C-16, en Cercs. Según el Servei Català de Trànsit, el siniestro ha afectado a cuatro vehículos: un camión de pequeño tonelaje, una furgoneta frigorífica y dos turismos. La magnitud del impacto ha obligado a cortar la carretera en ambos sentidos entre Cercs y la Nou de Berguedà. Durante más de dos horas, se han acumulado colas que han alcanzado hasta diez kilómetros en plena hora punta de la mañana.

Tres heridos trasladados a hospitales

Los Bombers de la Generalitat han enviado cuatro dotaciones al lugar del siniestro. Uno de los heridos había quedado atrapado en su vehículo y ha sido necesaria una compleja excarcelación.

| Televisió del Berguedà

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha movilizado un helicóptero y tres ambulancias para atender a los afectados. En total, tres personas han resultado heridas. Son un hombre grave trasladado al Hospital Parc Taulí, un menor leve llevado a Sant Joan de Déu de Manresa y otro hombre leve que ingresado en el Hospital de Berga.

Una carretera con un preocupante historial

El accidente de hoy se suma a otros choques frontales registrados este año en la misma carretera. En marzo, una mujer murió en un siniestro que dejó cinco heridos más. Apenas un mes atrás, en julio, otro choque frontal volvió a cortar el tráfico en este tramo. Conductores y vecinos llevan tiempo denunciando la peligrosidad de la C-16 en Cercs. Las características de la vía, con curvas cerradas y visibilidad reducida, elevan los riesgos de colisiones graves.

Reapertura entre retenciones

A las 10:15 de la mañana se ha reabierto la circulación, aunque los vehículos seguían detenidos en ambos sentidos. Las retenciones continuaron durante gran parte de la mañana. Las imágenes aéreas difundidas por Trànsit mostraban largas hileras de coches bloqueados. La magnitud del corte reflejó la vulnerabilidad de esta carretera, que es la principal conexión entre el área metropolitana y el Pirineo.

El nuevo accidente en Cercs confirma que la C-16 a la altura de la localidad de Cercs es uno de los tramos más conflictivos de toda la red viaria catalana. Los choques frontales se repiten y, aunque no siempre dejan víctimas mortales, generan un enorme impacto social y económico. Las autoridades deberán valorar nuevas medidas de seguridad para reducir el riesgo. Mientras tanto, el suceso de hoy deja un balance de tres heridos y la certeza de que este tramo seguirá bajo la lupa.