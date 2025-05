Terrible accident mortal en ser atropellada per una furgoneta, una dona de 77 anys

Una nova tragèdia ha sacsejat aquest matí els carrers d'una zona concorreguda de la ciutat, deixant consternats els veïns i vianants que han estat testimonis involuntaris del dramàtic succés. El que ha passat ha posat novament en alerta sobre la seguretat viària i la vulnerabilitat dels vianants, especialment les persones grans.

Detalls del fatal accident

Aquest dilluns, al voltant de les 11:30 del matí, una dona de 77 anys va ser atropellada per una furgoneta a la Travessera de Gràcia de Barcelona, concretament a l'altura del número 125. L'impacte va ser violent i sobtat, provocant que la víctima caigués a terra amb ferides de gravetat.

Segons fonts oficials de l'Ajuntament de Barcelona, els serveis d'emergències van rebre diverses trucades alertant sobre l'atropellament i la gravetat de l'estat en què havia quedat la dona després de l'impacte.

| Sagrada Família, Ayuntamiento Barcelona, Barcelona

Ràpida mobilització dels equips d'emergència

Immediatament, fins al lloc del succés es van desplaçar diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com efectius del cos de Bombers de Barcelona, que van treballar intensament en l'estabilització i atenció inicial de la víctima.

A més, dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana es van encarregar ràpidament d'acordonar la zona i realitzar les primeres anàlisis per esclarir les causes exactes del sinistre. Encara que la dona va ser traslladada amb rapidesa a un centre hospitalari proper, lamentablement va morir poc després a causa de la gravetat de les lesions sofertes.

Investigació en curs

Les autoritats no han revelat encara les circumstàncies exactes que van provocar aquest tràgic accident, encara que la Guàrdia Urbana ja està revisant les gravacions de càmeres de seguretat de la zona i recollint testimonis presencials que puguin aportar llum sobre el que ha passat.

Aquest incident torna a posar sobre la taula la necessitat d'extremar les precaucions en àrees urbanes altament transitades, on la convivència entre vehicles i vianants pot esdevenir especialment perillosa.

| ACN

Preocupant tendència d'accidents mortals

Aquest tràgic succés és, desafortunadament, un més en una preocupant tendència que afecta la capital catalana. Segons dades proporcionades pel consistori, aquesta dona de 77 anys és la quarta víctima mortal en accidents de trànsit a la ciutat en el que va d'any 2025.

Aquesta alarmant estadística convida a reflexionar sobre les mesures actuals de seguretat viària i la necessitat urgent d'implementar solucions que garanteixin la protecció efectiva de tots els usuaris de les vies urbanes, especialment els més vulnerables com són les persones grans.

La seguretat viària, un desafiament permanent

El sinistre ocorregut a la Travessera de Gràcia evidencia, una vegada més, que la seguretat viària continua sent un desafiament permanent que requereix d'esforços constants per part d'autoritats i ciutadans. La prevenció, la conscienciació i l'educació viària són eines clau que han de ser reforçades per evitar successos com aquest.

Mentre la investigació avança, familiars i amics de la víctima, així com veïns de la zona, esperen respostes que ajudin a entendre com va poder produir-se aquest fatídic incident i què es pot fer per evitar tragèdies similars en el futur immediat.