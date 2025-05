Caos total a l'A-2: Un accident provoca retencions en ambdós sentits, efecte badoc

Aquest matí, un greu accident a l'A-2, entre Sant Joan Despí i el Prat de Llobregat, ha provocat importants retencions que afecten milers de conductors. L'incident, ocorregut al voltant de les 11:30 a.m., ha generat un caos circulatori que s'ha estès ràpidament al llarg de la via. Encara que l'accident ha ocorregut en sentit Lleida, les conseqüències d'aquest s'han sentit en ambdós sentits, generant una llarga cua de vehicles que s'ha allargat durant hores.

A mesura que ha anat avançant el dia, també s'han registrat retencions en el sentit contrari, cap a Barcelona, a causa de l'anomenat "efecte badoc", un fenomen comú que ocorre quan els conductors redueixen la seva velocitat en observar el lloc de l'accident.

Un incident que afecta ambdós sentits de la via

L'accident, que ha paralitzat el trànsit a l'A-2 per complet, s'ha produït en una de les zones més transitades de la regió. Segons les imatges proporcionades pel Departament de Trànsit de la Generalitat, el trànsit cap a Lleida s'ha vist particularment afectat pel tall d'un dels carrils. Malgrat els esforços per desallotjar la via, les llargues cues han arribat a assolir fins a 3 quilòmetres, cosa que està dificultant encara més la circulació en el matí del 12 de maig de 2025.

| ACN

Al migdia, les retencions no havien desaparegut, i fins i tot el trànsit cap al Prat de Llobregat seguia sent problemàtic a causa de l'efecte badoc en el sentit contrari. Això ha provocat que les cues arribin ara mateix també als 3 quilòmetres en direcció Barcelona.

Impacte de l'"efecte badoc" en la circulació

L'efecte badoc és un fenomen que provoca que els conductors frenin o redueixin la seva velocitat en passar per un lloc on s'ha produït un accident, simplement per curiositat. Aquest comportament contribueix a l'acumulació de trànsit en trams que, en condicions normals, estarien lliures de congestió. En el cas de l'A-2, l'"efecte badoc" ha empitjorat la situació de les cues, que en un principi eren originades únicament per l'accident en si.

Les autoritats recomanen mantenir la calma i seguir les indicacions del trànsit, especialment quan es circula per carreteres congestionades. A més, subratllen la importància d'evitar la curiositat que origina l'"efecte badoc", ja que aquest pot prolongar les retencions i generar encara més caos. També suggereixen l'ús de vies alternatives quan sigui possible, i prestar atenció als senyals i missatges que emeten les autoritats de trànsit.