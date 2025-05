Problemes a Rodalies, un dia més: Un tren avariat provoca 40 minuts de retard

La tarda ha començat complicada per a centenars de passatgers del transport ferroviari, que han hagut d'enfrontar-se a retards inesperats per culpa de l'avaria d'un tren que ha quedat aturat més temps de l'habitual en una cèntrica estació. Aquesta incidència ha afectat significativament la circulació habitual de diverses línies, provocant malestar entre els viatgers i generant importants interrupcions en els desplaçaments previstos durant primera hora del dia.

Una avaria en plena hora punta

Els fets han tingut lloc aquest dilluns a l'estació d'Arc de Triomf, un dels punts neuràlgics a la xarxa ferroviària de Barcelona, on un tren avariat ha romàs aturat més temps de l'habitual en plena hora punta, just quan centenars d'usuaris iniciaven els seus desplaçaments per motius laborals o personals. La presència prolongada d'aquest comboi va afectar immediatament les línies R1, R3 i R4, generant retards que, segons va informar Rodalies a través del seu compte oficial a Twitter, van arribar a superar els 40 minuts.

El tren avariat ja ha estat retirat de les vies, però els efectes en la circulació de Rodalies continuen persistint, causant una sèrie d'inconvenients addicionals i obligant Renfe a implementar mesures d'emergència per minimitzar els efectes d'aquesta incidència.

Línies especialment afectades

La incidència ha impactat de manera diferent en cadascuna de les línies involucrades. En el cas de la línia R1, els trens han hagut de ser desviats per Passeig de Gràcia, modificant la ruta habitual i generant retards considerables que han perjudicat desenes d'usuaris. Aquesta solució provisional ha intentat alleujar en certa mesura la congestió, encara que no ha evitat les molèsties derivades dels temps addicionals de viatge.

Quant a la línia R3, la situació ha estat particularment complicada, ja que els trens amb origen o destinació a la localitat de La Garriga han deixat de circular temporalment, mentre que la resta de serveis a la mateixa línia acumulaven demores que també superaven els 40 minuts. Una situació similar ha patit la línia R4, on els trens amb origen o destinació a Terrassa Estació del Nord han interromput el seu servei i els altres combois han registrat retards significatius durant tot el matí.

Les xarxes socials no han trigat a recollir les queixes i la frustració de nombrosos usuaris afectats per l'avaria. Molts passatgers s'han vist sorpresos per la falta d'informació en temps real sobre l'abast real de l'incident, reclamant més claredat i rapidesa en les comunicacions per part de Renfe. Davant d'aquest allau de queixes, Rodalies ha informat puntualment sobre l'evolució del problema a través de les seves xarxes, indicant que s'espera una recuperació progressiva del servei al llarg del dia.

Problemes recurrents que necessiten solucions definitives

Aquest incident a Rodalies no és un cas aïllat, sinó que se suma a una llarga llista de problemes similars ocorreguts en els últims mesos, cosa que posa novament en evidència la vulnerabilitat de la xarxa ferroviària catalana. Les repetides avaries i retards generen constants dubtes sobre la fiabilitat del servei i reaviven les demandes ciutadanes sobre la necessitat d'inversions significatives en infraestructura i manteniment per part de les autoritats competents.

Els passatgers afectats, molts d'ells usuaris habituals del sistema de transport públic, tornen a reclamar solucions duradores que permetin reduir aquests episodis recurrents, recordant que cada retard o cancel·lació afecta profundament la vida diària de milers de persones. Per ara, Renfe continua enfrontant-se al desafiament d'oferir respostes ràpides davant incidències, encara que el veritablement necessari seria prevenir-les amb actuacions estructurals més sòlides.