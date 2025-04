Terrible accident amb diversos ferits a la C-12

Un aparatós accident ha sembrat aquest diumenge l'alarma entre els serveis d'emergències i els veïns propers a una important carretera catalana. El sinistre ha deixat un preocupant saldo de ferits, provocant a més importants talls en el trànsit durant diverses hores.

Un xoc frontal amb conseqüències devastadores

Segons han informat fonts oficials del Servei Català de Trànsit, el succés va ocórrer al voltant de les 13:20 hores a la carretera C-12, concretament en el terme municipal de Flix, ubicat a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'accident va involucrar tres vehicles que van xocar frontalment, deixant quatre persones ferides, algunes en estat molt delicat.

El més afectat per l'accident va ser evacuat en helicòpter medicalitzat a causa de la gravetat extrema de les seves lesions. Aquest ferit crític va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, reconegut per la seva especialització en traumatologia i emergències complexes. Fins al mateix centre hospitalari també es va traslladar un altre dels afectats, el seu estat ha estat qualificat com a greu pels equips mèdics presents al lloc de l'accident.

| SEM

Els altres dos ferits, que presentaven lesions de menor gravetat però que igualment requerien atenció hospitalària immediata, van ser traslladats en ambulàncies convencionals a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, on romanen sota observació mèdica.

Una resposta immediata i coordinada

Davant la magnitud del sinistre, els serveis d'emergència van respondre de forma ràpida i coordinada. Quatre dotacions del cos de Bombers de la Generalitat es van mobilitzar immediatament després de rebre l'alerta, activant el protocol de rescat i atenció primària en carretera.

La gravetat de la situació va obligar a tallar la via en ambdós sentits durant diverses hores, concretament des de les 13:30 hores fins passades les quatre de la tarda. Durant aquest període, els Mossos d'Esquadra es van encarregar de regular el trànsit i senyalitzar els desviaments per l'interior del municipi de Flix, cosa que va generar certes retencions en la circulació habitual de la zona.

| ACN

Preocupació creixent per la seguretat a la C-12

Aquest no és el primer accident greu ocorregut a la carretera C-12, que connecta diverses localitats importants del sud de Catalunya i sol registrar un volum elevat de trànsit, especialment durant els caps de setmana. Els veïns de la comarca de la Ribera d'Ebre fa anys que reclamen millores en la senyalització, el traçat i les mesures de seguretat en general, ja que consideren que alguns trams, especialment als voltants de Flix, representen un veritable perill per als conductors.

Al llarg de l'últim any, s'han registrat altres accidents greus a la mateixa via, incrementant la preocupació entre els conductors habituals. Per aquest motiu, aquest últim succés podria reobrir el debat sobre la urgència d'adoptar mesures concretes per millorar la seguretat viària a la zona.