Accident a la C-32: Un cotxe acaba calcinat

per Mireia Puig

Un impactant accident ocorregut recentment ha tornat a posar de manifest els riscos que impliquen les carreteres d'alta velocitat. En aquesta ocasió, les autoritats han hagut d'actuar amb rapidesa davant l'incendi provocat després del sinistre. L'incident ha deixat imatges espectaculars, amb un vehicle completament calcinat després de patir danys importants.

Intervenció ràpida dels bombers

Els fets van tenir lloc a la C-32, una de les vies més transitades, concretament a prop d'un túnel que ha estat testimoni de moments de tensió durant les tasques d'extinció. Segons van informar fonts del cos de bombers, l'incident es va produir al voltant de les 12:09 hores.

Fins al lloc es van desplaçar ràpidament tres dotacions de bombers per controlar la situació, que amenaçava amb estendre's i complicar encara més el trànsit a la zona.

| Canva

El vehicle implicat va començar a cremar just quan sortia del túnel, cosa que va generar ràpidament una columna de fum i va provocar una immediata resposta d'emergència per evitar mals majors. La ràpida actuació dels bombers va ser crucial perquè les flames no arribessin a altres vehicles ni posessin en risc l'estructura del túnel. Després d'intensos minuts de treball, van aconseguir extingir l'incendi i assegurar la zona.

Control de danys i evacuació

Les autoritats van procedir immediatament a revisar exhaustivament l'àrea afectada per comprovar que cap altre vehicle hagués resultat perjudicat per les flames o pels efectes secundaris de l'incendi. Com a mesura preventiva i seguint els protocols de seguretat, el túnel va ser desallotjat completament mentre duraven les tasques d'emergència.

L'incident va provocar moments de gran incertesa entre els conductors que circulaven per la C-32, que van haver de fer front a retencions significatives mentre es realitzaven els treballs de neteja i control posteriors a l'accident.

Antecedents de sinistres similars

No és la primera vegada que la C-32 registra incidents greus amb incendis de vehicles. En ocasions anteriors, aquesta carretera ja ha estat protagonista de successos similars, especialment a prop de les sortides de túnels, on les característiques del terreny i la velocitat a la qual se circula incrementen la perillositat de qualsevol accident. Autoritats i experts insisteixen contínuament a extremar les precaucions en aquestes zones especialment delicades.