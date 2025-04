Diversos desallotjats en caure un mur de contenció

Un aparatós despreniment va provocar l'evacuació urgent de diverses famílies en plena nit, a causa de l'ensorrament d'un mur de contenció de grans dimensions. La caiguda va ocórrer quan la majoria dels veïns ja descansaven a les seves llars, generant moments de tensió i incertesa.

Ensorrament nocturn en una zona residencial

L'incident va tenir lloc al voltant de les 23:30 hores de la nit del passat dissabte, quan els veïns d'una urbanització tranquil·la es van veure sorpresos per un estrèpit que va trencar el silenci habitual de la zona. El so, similar al d'una explosió segons van relatar alguns testimonis, va alertar immediatament els residents, que van sortir alarmats per comprovar què havia succeït.

Efectivament, un mur de contenció situat a l'interior de la urbanització La Casa Nova, a Segur de Calafell (Baix Penedès), s'havia desplomat, afectant greument l'estabilitat del terreny i deixant al descobert la fragilitat de les estructures veïnes.

| @bomberscat

Segons van informar posteriorment els Bombers de la Generalitat, tot apunta que les intenses pluges dels últims dies haurien debilitat l'estructura del mur fins a causar el seu col·lapse total.

Evacuació preventiva de tres habitatges

Davant la magnitud del desastre, quatre dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament al lloc de l'incident. Després d'una primera avaluació, els efectius van considerar imprescindible ordenar l'evacuació immediata de tres habitatges propers al mur col·lapsat, concretament els ubicats als números 25, 27 i 29 del carrer d'Àustria.

La decisió de desallotjar es va prendre com una mesura estrictament preventiva per salvaguardar la integritat física dels veïns afectats. Fonts dels serveis d'emergències van assegurar que no hi va haver de lamentar víctimes personals, tot i que els danys materials van ser notables.

Danys col·laterals i tall de subministraments

L'ensorrament, a més de l'evident perillositat que va suposar per als habitatges, va provocar importants danys col·laterals. Diverses motocicletes estacionades a les immediacions van quedar destrossades per l'impacte, i els serveis bàsics de gas, aigua i electricitat també van resultar seriosament afectats.

| ACN

A causa d'això, les autoritats van optar per tallar temporalment el subministrament a la zona, amb l'objectiu d'evitar possibles fuites o accidents addicionals.

La circulació al carrer d'Àustria va quedar interrompuda durant diverses hores, generant també molèsties i dificultats per a la resta de residents de l'àrea. Segons van confirmar fonts municipals, les tasques de reparació i estabilització del terreny podrien prolongar-se durant diversos dies, condicionades per l'avaluació tècnica dels experts.