Terrible accidente al colisionar contra un talud: Un muerto y una herida

A veces, la rutina de un día cualquiera puede verse sacudida por un giro inesperado que acaba en tragedia. La mañana de este miércoles, marcada por el habitual movimiento en las carreteras, se ha visto interrumpida por un grave suceso que rápidamente ha movilizado a servicios de emergencia y ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

El incidente se ha producido en torno a las 10:30 horas, cuando un turismo ha colisionado violentamente contra un talud en las inmediaciones de una conocida urbanización de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón. El suceso ocurrió concretamente en el Camí Castell de Miravet, un vial que comunica varias residencias y suele registrar poco tráfico durante la mayor parte del año. Sin embargo, este miércoles, la tranquilidad se ha roto de golpe tras el aviso que alertaba de un accidente grave con dos personas implicadas.

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del parque Plana Alta, junto al equipo médico del SAMU y medios sanitarios del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Las primeras informaciones confirmaban la presencia de dos ocupantes en el vehículo: un hombre y una mujer de avanzada edad. A la llegada de los servicios de emergencia, ambos ya habían sido extraídos del coche, sin necesidad de excarcelación mecánica, lo que ha facilitado la atención sanitaria inmediata.

El trágico balance: un fallecido y una herida grave

La gravedad del accidente se ha confirmado poco después, cuando los profesionales desplazados solo han podido certificar el fallecimiento del hombre en el mismo lugar del suceso. La otra ocupante, una mujer de 76 años, ha sido atendida rápidamente por el personal sanitario, que ha diagnosticado politraumatismos de diversa consideración antes de proceder a su traslado urgente al Hospital General de Castellón. La víctima ha sido ingresada en estado grave, y su pronóstico permanece reservado a la espera de evolución.

Fuentes oficiales del cuerpo de Bomberos y del CICU han informado que, pese a la violencia del impacto, no se produjo atrapamiento de los pasajeros dentro del vehículo. Este detalle permitió agilizar la intervención de los servicios médicos, aunque lamentablemente no fue suficiente para salvar la vida del hombre, cuya identidad aún no ha sido facilitada de manera oficial.

Tras el accidente, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han encargado de acordonar la zona y abrir una investigación para esclarecer las causas exactas de la colisión. Entre las hipótesis que se barajan figuran la posible pérdida de control del vehículo, aunque no se descartan otros factores como un fallo mecánico o un despiste al volante.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha recordado que este tipo de accidentes suelen aumentar con la llegada del buen tiempo y el incremento de desplazamientos por motivos vacacionales, especialmente en zonas residenciales próximas a la costa, como es el caso de Oropesa del Mar.