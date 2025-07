Un aparatós accident deixa un cotxe penjat d'un pont: tallada la C-55

Aquest dimecres al matí, una imatge impactant ha sorprès qui circulava per una important via de l'interior de Catalunya. A aquella hora, el trànsit s'ha vist interromput sobtadament i la tensió s'ha apoderat dels conductors en comprovar la presència d'equips d'emergència i llargues cues. Però el que pocs esperaven era l'escena que es trobarien: un turisme completament bolcat i literalment penjat sobre les baranes d'un pont, en una situació tan insòlita com perillosa.

El succés ha tingut lloc a la carretera C-55, al terme de Castellbell i el Vilar, just abans de l'enllaç amb la C-58, en sentit Abrera. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a primera hora del dia, quan un turisme i un camió han col·lidit, provocant que el cotxe sortís disparat fins a quedar enganxat perillosament al pont que creua sobre la C-58.

L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut pocs minuts abans de les onze del matí. La gravetat de la situació ha obligat a mobilitzar fins a sis dotacions de Bombers, a més de la presència de Mossos d'Esquadra per gestionar la circulació i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via. Tot i que el vehicle ha quedat en una posició extremadament inestable i hi havia un alt risc que caigués a la carretera inferior, afortunadament no s'han hagut de lamentar ferits en aquest accident.

| ACN

Una operació complexa de rescat i seguretat

La maniobra dels equips d'emergència ha estat tan delicada com imprescindible. Els Bombers han treballat durant hores per estabilitzar el cotxe, que havia quedat penjat sobre les baranes del pont, evitant que es precipités a la C-58, una via d'alta circulació en aquella franja horària. La prioritat és clara: impedir danys personals i materials, tant per als ocupants del vehicle accidentat com per a qui circulava per sota del pont.

El trànsit ha estat totalment tallat a la C-55 en direcció a Abrera, la qual cosa està provocant retencions de fins a tres quilòmetres. La imatge dels equips de rescat assegurant el cotxe, amb l'espectacular teló de fons de Montserrat, deixa clar el nivell de risc i la professionalitat dels serveis d'emergència en un operatiu que ha rebut elogis tant de les autoritats com dels mateixos usuaris de la carretera. En aquests moments es mantenen les tasques de rescat del vehicle i, per tant, segueix tallat l'enllaç entre la C-55 i la C-58.