Baralla brutal en una discoteca: Un vigilant atacat amb un punxó i una ampolla, ferit

per Iker Silvosa

Una nit que semblava transcórrer amb normalitat es va transformar en qüestió de minuts en una escena de caos i violència, sorprenent tant els assistents com els treballadors d’un local d’oci nocturn. L’ambient festiu va ser interromput per un altercat que va deixar rere seu imatges impactants i la intervenció urgent dels cossos de seguretat i els serveis mèdics. El que va passar no només va commocionar els qui es trobaven a prop, sinó que també va obrir un nou capítol en la llarga llista d’incidents relacionats amb la seguretat als locals nocturns.

La matinada que es va tornar violenta

Tot va passar la matinada de dissabte, cap a les 2:30 hores. Tal com ha informat el Diari de Tarragona, un agent de la Guàrdia Urbana, que es trobava de servei als voltants, va detectar una multitud inusual de persones que miraven alarmades cap a un dels carrers més transitats de Reus, a la província de Tarragona. El motiu de l’expectació era una baralla violenta que s’estava produint davant l’entrada d’un local d’oci del carrer de l’Hospital, una zona que sol reunir nombrosos joves els caps de setmana.

En arribar els primers agents al lloc dels fets, l’escenari era clar: un home, treballador del local i encarregat de la seguretat, jeia a terra amb una ferida oberta al cap, la cara coberta de sang i evidents signes d’haver rebut un fort cop amb una ampolla. La gravetat de les lesions va fer necessària la presència urgent del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els sanitaris del qual van prestar una primera assistència a la mateixa vorera abans de traslladar el ferit a l’Hospital Sant Joan de Reus, on finalment va rebre punts de sutura per tancar la ferida.

| ACN

Un enfrontament que podria haver acabat pitjor

Segons relaten els testimonis presencials i les primeres informacions recollides pels cossos policials, el desencadenant de la baralla no va ser casual. Tot apunta que el presumpte agressor, que continuava a l’escena quan van arribar els agents, havia protagonitzat moments abans un intent d’agressió a un altre client del local. De fet, les declaracions recollides per la policia assenyalen que l’home va arribar a amenaçar un dels assistents amb un punxó, una arma blanca de mida reduïda però potencialment letal.

El vigilant de seguretat, en adonar-se de la situació i després de rebre l’avís del que havia passat, va intervenir per expulsar l’individu del local i evitar que la situació es descontrolés. Va ser llavors quan, en un gir violent dels esdeveniments, l’agressor va treure una ampolla i va colpejar el treballador al cap, provocant-li la ferida sagnant que va motivar la mobilització dels serveis d’emergència.

La ràpida reacció dels agents va permetre controlar la situació abans que derivés en un episodi encara més greu. Després d’entrevistar els testimonis i rebre la descripció de l’agressor, els agents van procedir a la seva detenció al mateix lloc dels fets. El detingut també presentava lesions, per la qual cosa va ser traslladat en primera instància al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Pere per ser atès abans de passar a disposició policial.

El que va passar a Reus torna a posar sobre la taula el debat entorn de la seguretat als locals nocturns, un sector que sovint es veu obligat a gestionar situacions d’alt risc i violència. En aquest cas, la intervenció professional del personal de seguretat va evitar que l’agressió s’estengués a altres clients, tot i que el preu va ser una lesió greu que va requerir atenció mèdica immediata.