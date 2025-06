Terrible accident d’un camió carregat de ferralla a l’A-2

Un aparatós accident a l'A-2 al seu pas per Lleida ha generat gran preocupació entre els conductors i els serveis d'emergència durant la tarda d'avui. Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, el sinistre ha tingut lloc cap a les 16:14 hores i ha requerit la intervenció urgent de diverses dotacions per controlar la situació.

El protagonista de l'accident ha estat un camió de grans dimensions carregat de ferralla que, per causes que encara s'estan investigant, ha bolcat lateralment bloquejant parcialment la via.

L'accident i les seves conseqüències immediates

El camió, que transportava tones de ferralla, va perdre el control i va quedar tombat en un dels carrils de l'A-2, provocant serioses complicacions en el trànsit de la zona. La càrrega es va desplaçar cap a la calçada i part de la vorera, cosa que va dificultar el pas dels vehicles que circulaven en aquell moment.

El conductor, únic ocupant del vehicle, va ser atès ràpidament pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Afortunadament, i malgrat l'espectacularitat de l'accident, no presentava ferides de gravetat, tot i que va ser traslladat a un centre hospitalari de la zona per a una revisió més detallada i descartar lesions internes.

Intervenció dels equips d'emergència

Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar diverses unitats dels Bombers de la Generalitat, que van treballar de manera coordinada per controlar la fuita de combustible i evitar que el vessament pogués provocar un incendi o contaminar l'entorn. Les tasques van incloure l'aplicació d'absorbents i la creació de dics de contenció.

Per la seva banda, el personal de manteniment de carreteres va ser activat de seguida per col·laborar en les tasques de neteja i sanejament de l'asfalt. La seva funció va ser clau per restablir la seguretat a la via, ja que a més del combustible vessat, la ferralla que transportava el camió suposava un perill afegit per als vehicles que intentaven circular per la zona.

L'impacte en el trànsit

Com era d'esperar, l'accident va provocar llargues retencions en tots dos sentits de la circulació. L'A-2, una de les principals artèries de comunicació de la zona, es va veure parcialment bloquejada, cosa que va obligar a l'activació de desviaments alternatius i va generar importants demores.

Els Mossos d'Esquadra es van encarregar de regular el trànsit i de fer l'atestat corresponent per esclarir les causes del bolcatge. Tot i que de moment no hi ha un informe oficial, les primeres hipòtesis apunten que l'excés de pes de la càrrega o una possible avaria mecànica podrien haver contribuït a l'accident.

Crida a la prudència

Des dels cossos d'emergència i les autoritats de trànsit s'ha fet una crida a la prudència dels conductors que circulen per la zona. Es recorda la importància de mantenir la distància de seguretat i adaptar la velocitat a les circumstàncies del trànsit i la via.

El sinistre ha tornat a posar de manifest els riscos associats al transport de càrregues voluminoses i la necessitat d'extremar les precaucions tant per part dels conductors professionals com de la resta d'usuaris de la carretera. A aquesta hora, els treballs de neteja i normalització del trànsit continuen, mentre s'espera la retirada definitiva del camió i la reobertura completa de l'A-2