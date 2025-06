MAER i GRAE evacuen una persona indisposada: Rescat espectacular

L'escena semblava treta d'una pel·lícula d'acció, però va passar aquest cap de setmana a la vida real, en plena natura de Queralbs, a la zona del Salt del Grill. Allà, els Bombers de la Generalitat van dur a terme un rescat aeri tan espectacular com eficaç, després de rebre un avís a les 18:34h.

Van alertar que una persona havia patit una indisposició i no podia continuar la seva activitat a la muntanya. La intervenció va mobilitzar recursos especialitzats i va culminar amb una extracció aèria que ha sorprès fins i tot als usuaris de xarxes socials.

Un entorn natural complicat

El Salt del Grill és una de les zones més abruptes i belles del Pirineu català. Coneguda per la seva espectacular cascada i per ser pas habitual d'excursionistes, també pot convertir-se en un entorn hostil en cas d'accident o emergència mèdica.

| @bomberscat, XCatalunya

Així va passar en aquesta ocasió, quan una persona es va sentir indisposada i va quedar totalment impossibilitada per seguir el camí. L'avís va activar el protocol de rescat per part dels Bombers, que van enviar dues dotacions terrestres de suport i van mobilitzar el seu equip especialitzat en rescats de muntanya.

Intervenció conjunta de GRAE i MAER

En aquest tipus de situacions, la precisió, la coordinació i la rapidesa són claus. Per això es van activar dues unitats d'elit: el GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i el MAER (Manteniment Aeri dels Bombers de la Generalitat). Aquests grups, entrenats per actuar en terrenys de difícil accés, van treballar de manera sincronitzada per evacuar la persona afectada.

| @bomberscat, XCatalunya

El rescat es va dur a terme mitjançant una maniobra aèria complexa. Es va utilitzar un “triangle d’evacuació”, un dispositiu de subjecció que permet aixecar de manera segura una persona des de terra fins a l'helicòpter.

L'operació, coneguda com a “gruatge”, es va realitzar amb un cable connectat a l'aeronau, que es mantenia suspesa a l'aire sobre una zona estreta i plena de desnivells. La imatge resultant va ser impactant: el rescatador i la persona indisposada ascendint a l'aire, amb les muntanyes de fons, semblava que volessin.

Un vídeo que impressiona

“És com veure una pel·lícula d'acció, però sabent que està passant de veritat i que hi ha una vida en joc”, comentava un usuari. Un altre afegia: “Gràcies a aquests herois per la seva feina impecable. No valorem prou el que fan fins que els necessitem”.

Afortunadament, segons fonts oficials, la persona rescatada no va patir complicacions greus. Va ser traslladada a un centre mèdic per valoració, però tot indica que la intervenció ràpida va evitar mals majors. L'operació ha estat qualificada d'“èxit absolut” pels mateixos serveis d'emergència.

Reconeixement a la feina dels Bombers

Aquest tipus d'actuacions no només salven vides, sinó que també visibilitzen la preparació i dedicació dels cossos d'emergències catalans. La combinació de tecnologia, formació i humanitat fa que rescats com aquest siguin possibles, fins i tot en llocs tan remots com el Salt del Grill.

Amb cada operació com aquesta, els Bombers refermen el seu compromís amb la ciutadania i amb la protecció de l'entorn natural, demostrant que estan preparats per actuar on calgui, fins i tot si això implica “volar” per salvar una vida.