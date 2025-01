Espectacular accident d'un camió a la C-14, quilòmetres de retenció

per Mireia Puig

El matí ha començat amb un gran ensurt a la C-14, on un camió ha protagonitzat un aparatós accident que ha bloquejat diversos trams d'aquesta transitada carretera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el succés ha generat retencions de diversos quilòmetres en sentit nord, obligant molts conductors a realitzar desviaments d'última hora i a patir importants demores en els seus desplaçaments.

L'incident va tenir lloc poc després de les vuit del matí, quan el vehicle pesant —que transportava material d'obra, segons les primeres dades— va bolcar sobre la calçada. El contingut es va escampar i va cobrir gran part d'un dels carrils, afectant significativament la circulació. Diversos testimonis han assenyalat que el conductor va poder sortir del camió pel seu propi peu, encara que l'abast de les seves lesions encara s'està avaluant.

Els serveis d'emergències mèdiques es van desplaçar al lloc per prestar-li assistència, mentre els agents de Mossos d'Esquadra regulaven el trànsit per garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via.

La magnitud de l'accident i la presència de restes a la calçada han obligat a establir desviaments temporals. Operaris de carreteres i equips de neteja treballen a contrarellotge per retirar el material escampat i reobrir el pas amb normalitat com més aviat millor.

| ACN, XCatalunya

D'altra banda, a les xarxes socials, diversos conductors han mostrat el seu descontentament per la falta d'informació inicial als panells lluminosos, cosa que ha portat alguns a quedar atrapats en els primers compassos de la congestió.

Avís de les autoritats

Les autoritats insisteixen en la importància que aquells que circulin per la zona extremin les precaucions i respectin les indicacions dels agents de trànsit. Així mateix, recomanen planificar amb antelació els desplaçaments mentre durin els treballs de retirada i neteja. Encara que es desconeix la causa exacta del bolcat, no es descarta cap factor: des d'una maniobra brusca fins a una possible fallada mecànica o la velocitat inadequada del camió.

| ACN

A l'espera de restablir completament la normalitat, el Servei Català de Trànsit mantindrà informats els usuaris a través dels seus canals oficials i panells de senyalització. L'objectiu és minimitzar els embussos en aquest important eix viari i evitar nous incidents que comprometin encara més la fluïdesa del trànsit a la C-14.