Espectacular accident en bolcar un cotxe davant d'un institut a la C-1413b

per Mireia Puig

La travessia de Centelles, concretament a la carretera C-1413b a l'altura de l'institut Pere Barnils, s'ha convertit aquest matí en l'escenari d'un accident cridaner que ha aixecat gran expectació entre els veïns i vianants de la zona.

Un turisme ha bolcat, deixant el vehicle completament cap per avall i obligant a interrompre parcialment la circulació en un dels punts més transitats del municipi. El succés, encara que aparatós, no hauria provocat ferits de gravetat, segons els primers testimonis presencials. Tot i així, la situació de caos inicial ha mantingut els serveis d'emergència i la policia local ocupats durant diverses hores, fins que s'ha pogut restablir la normalitat.

Segons els testimonis, l'incident s'hauria desencadenat passades les nou del matí, un horari en què molts estudiants i treballadors transiten per la zona. La proximitat de l'institut Pere Barnils ha fet que l'accident es convertís en un focus d'atenció immediat, ja que tant l'alumnat com el personal docent s'han atansat a les finestres per comprovar què ocorria.

| Canva

De la mateixa manera, els vianants que passaven per la vorera han mostrat la seva preocupació en veure el turisme bolcat en plena calçada.

Un bolcat que genera incertesa

Les forces de seguretat locals han acordonat la zona per permetre que es duguessin a terme les corresponents tasques de retirada del vehicle sinistrat.

Al mateix temps, agents de la policia i efectius municipals han regulat el trànsit, tractant de minimitzar l'impacte en la circulació. Diversos conductors s'han vist obligats a fer un tomb o a esperar pacientment mentre les grues treballaven per remoure el cotxe de la calçada.

Mesures de seguretat i prevenció

La carretera C-1413b és un eix molt utilitzat per veïns i transportistes que connecten la localitat de Centelles amb altres punts de la comarca. Precisament pel seu caràcter urbà, el tram de la travessia on s'ha produït l'accident sol comptar amb trànsit dens en les hores punta.

| ACN

Aquest fet ha impulsat, en més d'una ocasió, la implementació de controls de velocitat, així com la col·locació de semàfors i passos de vianants per millorar la seguretat viària.

La presència de l'institut Pere Barnils afegeix un factor extra de precaució a la zona, ja que coincideix amb el trànsit constant d'estudiants menors d'edat. D'aquí que es recomani conduir amb especial cura en les franges horàries en què hi ha entrades o sortides del centre educatiu. A més, resulta fonamental respectar els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i, sobretot, evitar distraccions al volant.