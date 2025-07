Terrible accident a l'A-5 entre un camió i una moto: Moltes retencions

En les últimes hores, un succés ha alterat la tranquil·litat habitual d'una de les principals vies de comunicació del país. El trànsit s'ha vist severament afectat i desenes de conductors s'han trobat de sobte immersos en llargues retencions, alguns sense saber encara el motiu exacte d'aquest imprevist contratemps.

Col·lisió mortal en plena autovia

La jornada ha estat marcada per un accident de trànsit d'extrema gravetat a l'autovia A-5, en el seu recorregut per Extremadura. El sinistre s'ha produït concretament al punt quilomètric 387, sentit Badajoz, i ha implicat un camió de grans dimensions i una motocicleta.

Segons les dades facilitades pel Centre d'Emergències 112 d'Extremadura, la col·lisió ha estat tan violenta que el motorista, únic ocupant de la moto, ha mort a l'acte. Els serveis d'emergència desplaçats fins al lloc del succés no han pogut fer res per salvar-li la vida. Hauria mort minuts després de l'impacte.

| @GuardiaCivil

Fins a la zona s'hi han traslladat ràpidament una Unitat Medicalitzada d'Emergències, personal del Punt d'Atenció Continuada de Talavera la Real i diverses patrulles de la Guàrdia Civil de Trànsit, a més d'equips del Ministeri de Transports. La intervenció d'aquests serveis, a més de buscar aclarir les circumstàncies de l'accident, ha estat crucial per gestionar la seguretat en una via que a aquelles hores registrava un considerable volum de circulació.

Retencions quilomètriques i desviaments de trànsit

A mesura que passaven els minuts després de l'accident, la situació a l'A-5 es complicava. Desenes de conductors que transitaven per l'autovia han quedat atrapats en llargues retencions, alguns durant més d'una hora, segons han relatat testimonis presencials al mitjà local. La magnitud del xoc i la necessitat d'habilitar el treball dels equips d'emergència han obligat a tallar diversos carrils en sentit Badajoz, agreujant el caos circulatori.

La Guàrdia Civil, per evitar que l'embús es prolongués encara més, ha començat a desviar els conductors atrapats a l'embús. Els vehicles han estat redirigits en sentit contrari, accedint per la cruïlla d'Almendralejo i continuant el seu trajecte per la via de servei de Talavera. Aquesta decisió, tot i que efectiva per descongestionar l'autovia principal, ha suposat nous desafiaments logístics i ha generat desconcert entre molts automobilistes.

| ACN, XCatalunya, hallojulie

El perill de l'A-5: antecedents recents

L'autovia A-5 és una de les carreteres amb més trànsit d'Extremadura i connecta Madrid amb Badajoz, servint d'eix per al transport de mercaderies i el desplaçament de milers de persones cada dia. No és la primera vegada que aquesta via és escenari d'accidents greus.

Només en l'últim any, s'han registrat diversos sinistres en diferents trams, alguns d'ells amb resultat mortal. La combinació de vehicles pesants, altes velocitats i, de vegades, imprudències al volant, fa que el risc de col·lisions sigui sempre una preocupació constant per a les autoritats.

En aquest context, la col·lisió d'avui torna a posar sobre la taula la importància d'extremar la precaució, especialment en trams amb elevada densitat de trànsit o condicions de visibilitat reduïda. Els especialistes insisteixen en la vulnerabilitat dels motoristes, que continuen sent un dels col·lectius més exposats a les carreteres.